Er galt als einer der ganz Großen seiner Zunft. Nun ist der weltbekannte russische Clown Oleg Popow gestorben. Bis zuletzt schlug sein Herz für den Zirkus. Der 86-Jährige starb während einer Tournee - er schlief friedlich vor dem Fernseher ein.

Oleg Popow begeisterte Millionen und war einer der bekanntesten Zirkusartisten der Welt. Nun ist der 86-Jährige am Mittwochabend während einer Tournee im südrussischen Rostow am Don gestorben, wie russischen Agenturen berichteten. Wie es hieß, ist Popow vor dem Fernseher friedlich eingeschlafen.

Oleg Konstantinowitsch Popow galt als einer der letzten Großen unter den Zirkusartisten. Er verkörperte in der Manege die Figur des "Iwanuschka", einem Pendant zum deutschen Hans im Glück. Sein Kostüm war weltbekannt: Eine karierte Mütze mit einer blonden Perücke, dazu eine schwarze Samtjacke und eine rote Fliege.

Zuletzt lebte Popow in Deutschland

Popow studierte an der Staatsschule für Zirkuskunst in Moskau, nachdem er eine Lehre zum Schlosser abgebrochen hatte. Anfang der 50er-Jahre tingelte er durch die Provinz, eher er es 1955 zum Moskauer Staatszirkus schaffte. Dort schaffte er es als Hauptclown schnell bei den Auslandstourneen zu internationalem Ruhm.

Zu seinen schönsten Ehrungen gehört der Goldene Clown. Den Oscar der Zirkuswelt erhielt er 1981 in Monte Carlo. In seiner Heimat war er schon 1969 mit dem Titel "Volkskünstler der Sowjetunion" geehrt worden. Seit 1991 lebte Popow im fränkischen Egloffstein, reiste aber immer wieder zu Gastauftritten in seine russische Heimat. Selbst im hohen Alter zog es ihn immer wieder in die Manege.

