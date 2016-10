Flotte Sprüche mit Stammtisch-Charakter? Oder rassistische und schwulenfeindliche Beleidigungen? Günther Oettingers Äußerungen polarisieren. Selbst, wenn sie als Witz gemeint sein sollten, sind sie für viele in Brüssel eher ein schlechter Scherz.

Von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

"Die Äußerungen von Kommissar Oettinger sind völlig unakzeptabel. Und einem Vize-Präsidenten der EU-Kommission überhaupt nicht angemessen", kritisiert Jan-Philip Albrecht, Europaabgeordneter der Grünen. Günther Oettinger, der in der EU-Kommission für Digitalwirtschaft zuständig ist und künftig zum Haushaltskommissar aufsteigen soll, hatte in seiner Rede vor Unternehmern in Hamburg mit einigen umstrittenen Äußerungen für große Aufregung gesorgt. Ein Zuhörer hatte Oettingers Rede mit seinem Handy gefilmt und Auszüge ins Internet gestellt. Darin kritisiert Oettinger zum Beispiel die Rente mit 63 und die Mütterrente. "Wem es zu gut geht, der hat Flausen im Kopf", so Oettinger. "Der führt die Rente mit 63 ein, schafft die Mütterrente, die bald noch verdoppelt wird."

"Schlitzaugen", "Pflicht-Homo-Ehe"

Darüber hinaus soll Günther Oettinger in seiner Rede Chinesen als "Schlitzaugen" bezeichnet haben. Lacher aus dem Publikum bekam er für seine joviale Äußerung über eine chinesische Wirtschaftsdelegation, in der es keine Frauenquote gebe: "Neun Männer, eine Partei, keine Demokratie, keine Frauenquote, keine Frau." Darüber hinaus schwadronierte der konservative Schwabe über eine Homo-Ehe, die in Deutschland vermeintlich zur Pflicht würde: "Bald noch mit der Pflicht-Homo-Ehe, wenn sie eingefühlt wird."

"Juncker muss Oettinger vom Amt entheben"

Oettingers Kritiker finden all das rassistisch, frauen- und schwulenfeindlich. Der Grünen-Europaabgeordnete Albrecht fordert deshalb: Oettinger, der bereits öfter wegen umstrittener Äußerungen aufgefallen sei, soll als EU-Kommissar in Brüssel gefeuert werden: "Kommissionpräsident Juncker muss jetzt die Konsequenzen ziehen und Günther Oettinger vom Amt entheben - um so erheblichen Schaden von der europäischen Kommission abzuwenden."



Die EU-Kommission gab sich heute zurückhaltend. Von "Abzug" keine Spur, es werde auch keine Untersuchung über die Wortwahl von EU-Kommissar Oettinger geben. Wir haben kein FBI in der Kommission, das gegen unsere Kommissare ermittelt, sagt Sprecher Margaritis Schinas. EU-Kommissar Oettinger habe seine Äußerungen erklärt.

Merkel erklärt Vertrauen in Oettinger Bundeskanzlerin Merkel hat trotz des Ärgers um Oettingers abfällige Äußerungen volles Vertrauen in den EU-Kommissar. Das sei "selbstverständlich", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs habe seine Bemerkungen inzwischen eingeordnet. Auf den Inhalt der Rede ging Seibert nicht ein.

Mit seiner Erfahrung sei Oettinger ein "ausgezeichnet qualifizierter" Kommissar. "Er gehört zu den dienstältesten Mitgliedern der Europäischen Kommission, zu den erfahrensten", so der Regierungssprecher.

"Einfach ein flotter Spruch"

Der EU-Kommission scheint das zu reichen. Herbert Reul, der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament und ein Parteikollege Oettingers kann die große Aufregung ebenfalls nicht ganz nachvollziehen. Reul gesteht allerdings ein, dass Oettinger beim Thema "Homo-Ehe" über das Ziel hinausgeschossen sei. "Oettinger hält wie immer kluge Reden und macht dazwischen etwas witzige Bemerkungen und da hat er sicherlich an der Stelle ein bisschen zu stark formuliert", so Reul. "Aber ich bin sicher, dass war keine inhaltliche Abwertung, sondern einfach so ein flotter Spruch."



Günther Oettinger, der deutsche Donald Trump? Diesen Vergleich findet der CDU-Europaabgeordnete Reul unangemessen. Ein Rücktritt oder Rauswurf Oettingers aus der EU-Kommission stehe nicht zur Debatte. "Wenn das der Maßstab in Zukunft wird, ob einer noch Politik machen darf, dann muss ich sagen, geht es ein bisschen zu weit", meint Reul.





