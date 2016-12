Politiker in der EU haben sich erleichtert über den voraussichtlichen Sieg Van der Bellens bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich gezeigt. SPD-Chef Gabriel erklärte, ganz Europa falle ein Stein vom Herzen. Das Wahlergebnis sei "ein klarer Sieg der Vernunft".

Spitzenpolitiker in der EU haben den voraussichtlichen Sieg Alexander Van der Bellens bei der Bundespräsidentschaftswahl in Österreich begrüßt. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte: "Nach dem Trump-Sieg und dem Brexit-Votum haben die österreichischen Wähler gezeigt, dass Vernunft, Toleranz und Menschlichkeit keine Fremdwörter bei Wahlen in der Europäischen Union sind".

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Alexander Van der Bellen zum voraussichtlichen Sieg bei der Bundespräsidenten-Wahl in Österreich beglückwünscht. "Ganz Europa fällt ein Stein vom Herzen", erklärte er in Berlin. Das Wahlergebnis sei "ein klarer Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus". Gabriel gratulierte Van der Bellen "auch im Namen der gesamten deutschen Sozialdemokratie" zu seinem Wahlsieg.

Sigmar Gabriel @sigmargabriel Ganz Europa fällt Stein vom Herzen! Wahl in #Österreich klarer Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus. Glückwunsch an Van der Bellen! Twitter 04.12.2016 17:35 Uhr via

Auch die CDU reagierte erleichtert. Auf Van der Bellen komme nun die Aufgabe zu, "die österreichische Gesellschaft nach diesem langen und harten Wahlkampf wieder zusammenzuführen", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber der Deutschen Presse-Agentur. Er freue sich sehr darüber, dass Van der Bellen die österreichische Bundespräsidentenwahl klar für sich entschieden habe.

"Klare Kante gegen Rechtsnationalismus"

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir zeigte sich hocherfreut: "Van der Bellen war in einem harten Wahlkampf der Kandidat, der die Verteidigung der liberalen Werte repräsentierte, die sich gegenwärtig überall Angriffen von innen und außen erwehren müssen". Nun habe er die schwierige Aufgabe, die Kluft in der Bevölkerung zu schließen. "Dafür wünsche ich ihm viel Kraft." Die Mehrheit der Österreicher habe mit der Wahl "klare Kante gegen Rechtsnationalismus" gezeigt, sagte der Grünen-Politiker weiter. "Für uns überzeugte Europäer ist es eine Ermutigung nach der Brexit-Abstimmung und der Trump-Wahl, um Mehrheiten für offene und liberale Gesellschaften zu kämpfen."

"Ein Signal über Österreich hinaus"

Auch FDP-Chef Christian Lindner begrüße den voraussichtlichen Ausgang der Wahl. Mit Van der Bellen habe eine Mehrheit Vernunft und Verantwortung gezeigt, schrieb der Politiker auf Twitter. "Das ist ein Signal über Österreich hinaus."

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland