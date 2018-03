Österreich sah sich lange als Opfer des Nationalsozialismus. Doch Hunderttausende hatten vor 80 Jahren den Einmarsch der Wehrmacht bejubelt. Wie wichtig das Erinnern ist, zeigte sich bei einem Staatsakt in Wien.

Von Srdjan Govedarica, ARD-Studio Wien

Es ist der Höhepunkt der vielen Erinnerungsveranstaltungen zum 80. Jahrestag des so genannten "Anschlusses". Zum Staatsakt in der Wiener Hofburg hat sich die gesamte Politprominenz des Landes versammelt. Geladen hatte Bundespräsident Alexander van der Bellen. In seiner Eröffnungsrede Sprache er vom dunkelsten Kapitel Österreichs. Das Land habe eine Verantwortung für das Geschehene, viele Täter stammten aus den eigenen Reihen: "Die deutsche Wehrmacht kam über Nacht. Nicht über Nacht kam die Verachtung für die Demokratie, für die Grund und Freiheitsrechte. Nicht über Nacht kamen Militarismus, Intoleranz und Gewalt. Sie hatten sich schleichend in Österreich eingenistet."

Nachdenkliches Mahnen an ein lange verdrängtes Kapitel Österreichs - Bundeskanzler Kurz bei dem Staatsakt in der Wiener Hofburg.

Daher sei auch heute die gesamte Gesellschaft gefordert, die Erinnerungen an die dunkle Vergangenheit wach zu halten, und Lehren daraus ziehen, um die Werte einer offenen demokratischen Gesellschaft zu verteidigen, so Van der Bellen. "Die Lehre, dass auch Demokratien anfällig für Populismus und Demagogie sind. Die Lehre, dass Diskriminierung ein erster Schritt zur Entmenschlichung ist. Die Lehre, dass Rassismus und Antisemitismus nicht einfach verschwinden, sondern auch heute im Kleinen wie im Großen weiter existieren."

Erinnern an das Leid der jüdischen Österreicher

Nach einer Schweigeminute erinnerte Bundeskanzler Sebastian Kurz an das Leiden der jüdischen Österreicher: "Schon am Tag des Einmarsches wurden jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger Ziel von Verfolgung, Erniedrigung und Folter. Es war der Auftakt zu einem nie dagewesenen Verbrechen - zur Shoah."

Kurz betonte, dass sich Österreich lange Zeit als Opfer des Nationalsozialismus betrachtet habe. Das treffe zwar auf die Österreicher zu, die im Widerstand gekämpft haben, aber: "Opfer waren es keine, die 1938 in so großer Zahl am Heldenplatz gestanden sind und jubelten."

Österreich gedenkt "Anschluss" an Nazi-Deutschland vor 80 Jahren

tagesschau 12:00 Uhr, 12.03.2018, Michael Mandlik, ARD Wien







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-384443~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Wien verwandelte sich in ein Albtraumgemälde"

In einer emotionalen und sehr persönlichen Rede schilderte der Künstler André Heller, wie sein Vater, ein wohlhabender jüdischer Süßwarenfabrikant, unmittelbar nach dem "Anschluss" erniedrigt und schikaniert worden war. Heller zitierte den Schriftsteller Carl Zuckmeyer, der die Tage in Wien so beschrieben hatte: "Die Stadt verwandelte sich in ein Albtraumgemälde des Hieronymus Bosch. Lemuren und Halbdämonen schienen aus Schmutzeiern gekrochen und versumpften Erdlöchern gestiegen. Was hier entfesselt wurde, war der Aufstand des Neid, der Missgunst, der Verbitterung, der blinden böswilligen Rachsucht und all anderen Stimmen waren zu Schweigen verurteilt."

Der Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938 markierte das Ende der ersten österreichischen Republik. Drei Tage später folgte die Rede Adolf Hitlers auf dem Wiener Heldenplatz. Vom Balkon der Hofburg aus verkündete er den "Eintritt meiner Heimat ins Deutsche Reich", Hunderttausende Menschen jubelten.

Klanginstallation auf dem Heldenplatz

Auch heute sind viele auf dem Heldenplatz. Sie sind zur Eröffnung einer Klanginstallation gekommen, die an den "Anschluss" erinnern soll: "Man weiß, dass Leid geschehen ist und es soll in Erinnerung bleiben", betont einer der Besucher. Eine andere ergänzt: "Wenn man die Vergangenheit nicht versteht, dann hat man auch keine Gegenwart und kleine Zukunft." Und manch einer zieht auch Parallelen zur aktuellen Politik: "80 Jahre später - und jetzt ist die FPÖ in der Regierung. Sie hat die Polizei im Griff, hat das Militär in Griff und die 80 Jahre scheinen gar nicht mehr so fern zu sein."

Österreich erinnert an "Anschluss" vor 80 Jahren

Srdjan Govedarica, ARD Wien

12.03.2018 14:12 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. März 2018 um 12:00 Uhr.