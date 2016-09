Kurz vor Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Obama eine innenpolitische Schlappe einstecken müssen. Zum ersten Mal überstimmte der Kongress sein Veto gegen ein Gesetz. Die Vorlage ermöglicht Angehörigen der 9/11-Opfer Klagen gegen Saudi-Arabien.

Zum ersten Mal in der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama hat der Kongress sein Veto gegen ein Gesetz überstimmt. Wenige Monate vor Ende seiner Amtszeit erlitt Obama damit eine schwere innenpolitische Niederlage. In einer ersten Reaktion bezeichnete der Präsident das Votum des Senats und des Abgeordnetenhauses als Fehler, der einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könne.

Gegenstand der Auseinandersetzung war ein Gesetz, das Entschädigungsklagen gegen Saudi-Arabien wegen der Anschläge vom 11. September 2001 ermöglicht. Den Angehörigen der Todesopfer wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, direkte Klagen gegen Saudi-Arabien wegen staatlicher Unterstützung von Terrorismus einzureichen. Obama hatte die Abgeordneten gewarnt, andere Staaten könnten das Gesetz als Vorwand nutzen, um US-Diplomaten oder Angehörige der Streitkräfte vor Gericht zu bringen. Als Beispiel nannte er Aktionen US-gestützter bewaffneter Milizen und den unsachgemäßen Gebrauch von amerikanischem Militärgerät durch ausländische Truppen. Befürworter meinen jedoch, das Gesetz sei eng zugeschnitten und beziehe sich lediglich auf Terrorakte, die auf US-Boden geschehen. Sein Veto gegen das 9/11-Gesetz hatte Obama damit begründet, dass er das Gesetz als "schädlich für die nationalen Interessen der USA" betrachte.

Senat votiert fast einstimmig gegen Obamas Veto

Beide Kongresskammer stimmten mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Zurückweisung von Obamas Veto.

Der Kongress kann ein solches Veto des Präsidenten nur zurückweisen, wenn in Senat und im Repräsentantenhaus jeweils mindestens zwei Drittel für diesen Schritt stimmen. Sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus haben die oppositionellen Republikaner derzeit die Mehrheit. Jedoch stimmten auch viele Parlamentarier von Obamas Demokraten gegen sein Veto, womit die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich erreicht wurde. Der Senat wies das Veto sogar fast einstimmig ab: 97 Senatoren stimmten gegen den Einspruch Obamas, nur einer unterstützte den Präsidenten. Im Repräsentantenhaus wurde das Veto mit 348 gegen 77 Stimmen abgeschmettert.

Hintergrund des Gesetzes ist, dass 15 der 19 Flugzeugentführer bei den Terroranschlägen vom 11. September Staatsbürger Saudi-Arabiens waren. Bei den Angriffen kamen fast 3000 Menschen ums Leben. Die Regierung Riad, ein enger Verbündeter der USA im Nahen Osten, hatte stets alle Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Attentäter Hilfe von saudischer Seite erhalten hätten. Saudi-Arabien betrieb hinter den Kulissen massive Lobbyarbeit, um das Gesetz im Kongress noch zu verhindern. Die saudische Regierung hatte gedroht, ihre Besitztümer in den USA - etwa Beteiligungen an Immobilien und Banken - auf den Markt zu werfen, sollte das Gesetz in Kraft treten.

Obama beim zwölften Veto erstmals überstimmt

Obama hat im Laufe seiner fast achtjährigen Amtszeit insgesamt zwölf Mal von seinem Recht Gebrauch gemacht, sein Veto gegen Gesetzesvorhaben einzulegen. Es ist nun das erste Mal, dass ein solches Veto überstimmt wurde. Auch Obamas Vorgänger George W. Bush legte zwölf Mal sein Veto ein, er wurde vier Mal überstimmt.