Er war in der Karibik und der Südsee, nun ist er wieder zurück: Populär wie eh und je ist Barack Obama zum ersten Mal nach seinem Abschied als US-Präsident öffentlich aufgetreten. In Chicago sprach er vor Studenten.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Anzug, Hemd, ohne Krawatte, mit Sonnenbräune und einem Lachen im Gesicht - das ist Barack Obama bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus. Er hat erstmal Urlaub gemacht und begrüßt die Studenten bei einer Diskussionsveranstaltung in Chicago gutgelaunt: "Was war los, als ich weg war?", fragt Obama und hat die Lacher auf seiner Seite.

Der ehemalige US-Präsident wird mit lautem Jubel empfangen. Er erzählt von seiner Zeit in Chicago und wie er sich bei einer gemeinnützigen Organisation engagiert hat: "Ich bin aus dem College gekommen voller Idealismus und ich war mir sicher, ich würde die Welt verändern. Aber ich hatte keine Idee, wie oder wo ich etwas machen würde."

Erster Auftritt in neuer Rolle: Barack Obama

Zuhören statt Reden schwingen

Obama versprüht Optimismus. Auf der persönlichen Ebene gebe es viel, was Amerikaner vereine. Er ist davon überzeugt, dass die nächste Generation Herausforderungen wie den Klimawandel angehen könne, wenn sie sich engagiere. Das auf den Weg zu bringen, sieht er als seine Aufgabe: "Das Wichtigste, was ich machen kann, ist zu helfen, die nächste Generation an Führungspersönlichkeiten vorzubereiten, um den Staffelstab zu übernehmen und ihren eigenen Anlauf zu machen, die Welt zu verändern."

Obama kommt nicht, um eine große Rede zu halten, sondern um Zuzuhören. Er will von den jungen Leuten wissen, was sich ändern muss, damit sich ihre Generation engagiert und auch wählen geht. Es ist womöglich der Anfang seiner neuen Aufgabe, in den USA sein Vermächtnis zu hinterlassen. Wie sehr viele auf den ersten Auftritt von Obama gewartet haben, zeigt sich auf Twitter, wo "President Obama" trendet und eines der Top-Themen ist, zu dem getwittert wird.

M. Buttler, ARD Washington

