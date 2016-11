US-Präsident Obama hat seine Abschiedstour in Europa mit einem Griechenland-Besuch begonnen. Einen Tag vor seiner Weiterreise nach Berlin plädierte er für einen Schuldenschnitt zugunsten Athens und versuchte, nach dem Trump-Schock Zweifel zu zerstreuen.

Von Thomas Bormann, ARD-Studio Istanbul

US-Präsident Barack Obama ist als Freund und als Griechen-Versteher nach Athen gekommen. Er sprach viel von Schulden - und erntete damit bei seinen griechischen Gastgebern ordentlich Sympathie. Zunächst einmal, so Obama, schulde die ganze Welt Griechenland Dank, denn Griechenland sei die Wiege der Demokratie. Aus Griechenland stammten die Werte, auf die die Demokratie auch in den USA aufgebaut sei, so Obama.

Obama fordert einen Schuldenschnitt für Athen

Dann wandte sich der Noch-US-Präsident den aktuellen Schuldenproblemen Griechenlands zu - und sprach den Griechen aus der Seele. Ja, Reformen und Sparanstrengungen seien nötig, so Obama, aber gleichzeitig sei seine Botschaft an den Rest Europas: "Sparpolitik allein wird keinen Wohlstand bringen." Konkreter: Es sei wichtig, dem griechischen Volk in dieser Phase mit Maßnahmen wie einem Schuldenschnitt und ähnlichen Strategien zu helfen, so Obama.

Ein Schuldenschnitt für Griechenland - die Bundesregierung hat das bislang stets abgelehnt. Nun wird Barack Obama quasi als Botschafter Griechenlands weiter nach Berlin reisen zu Kanzlerin Merkel und bei ihr diese griechischen Sorgen ansprechen. Aus griechischer Sicht ist der Obama-Besuch jetzt schon ein voller Erfolg - allerdings fragen sich viele Griechen, wie lange diese enge griechisch-amerikanische Freundschaft noch bestehen wird.

Die NATO als Eckpfeiler der US-Sicherheitsinteressen

Der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos gibt sich optimistisch: Er sei sicher, auch der kommende US-Präsident Donald Trump werde in dieser Richtung weiterarbeiten. Und auch Obama versuchte, Zweifel beiseite zu wischen. Obama würdigte, wie eng die USA und Griechenland in der NATO und im Kampf gegen Terrorismus zusammenarbeiteten. Die USA unterhalten auf der griechischen Insel Kreta einen Militärstützpunkt. Und über alle Parteigrenzen in den USA hinweg bestehe Einigkeit, dass diese Zusammenarbeit in der NATO ein Eckpfeiler der Sicherheit Amerikas sei.

Trotzdem bezweifeln viele Griechen, ob Trump das auch so sagen würde, schließlich hatte er in seinem Wahlkampf zu erkennen gegeben, dass er Griechenland für nicht so wichtig halte. Um so mehr werden die Griechen dem US-Präsidenten Barack Obama nachtrauern, der sich hier wirklich als Griechenland-Freund präsentiert hat.

US-Präsident Obama zu Besuch in Athen

Thomas Bormann, ARD Istanbul

15.11.2016 20:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.