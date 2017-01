US-Präsident Obama und seinen Vize Biden verbindet mehr als nur ein Dienstverhältnis. Nun überraschte Obama Biden zum Abschied mit dem höchsten zivilen Orden der USA - und löste eine emotionale Reaktion bei seinem Stellvertreter aus.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seinen Vize Joe Biden mit der Freiheitsmedaille geehrt und ihn damit zu Tränen gerührt. Biden sei der beste Vizepräsident, den die USA jemals gehabt hätten, sagte Obama. Er erhalte die Medaille für den Glauben an seine Landsleute, seine Liebe für das Land und seinen lebenslangen Dienst.

Der offenbar völlig von der Auszeichnung überraschte Biden weinte vor Rührung, drehte sein Gesicht vom Publikum weg und wischte seine Tränen ab. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, nahm er die Medaille, die als höchste zivile Auszeichnung des Landes gilt. "Ich verdiene sie nicht, aber ich weiß, dass sie vom Herzen des Präsidenten kommt", sagte er.

Erst wurden Bidens Augen feucht, ... ... dann flossen die Tränen... ... und wollten abgewischt werden.

Über die Jahre zusammengewachsen

Obama und Biden sind sehr enge Verbündete. In den vergangenen acht Jahren hat sich zwischen ihnen eine Freundschaft entwickelt, die über das übliche Amtsverhältnis hinausgeht. Als Bidens Sohn Beau 2010 einen Schlaganfall erlitt, bot Obama seinem Vize finanzielle Unterstützung an. Als Beau 2015 an Krebs starb, hielt der Präsident eine emotionale Trauerrede.

In den sozialen Medien hat die enge Beziehung der beiden eine Art Kultstatus erreicht. Angelehnt daran sagte Obama während der Zeremonie, der Tribut werde den Internetnutzern eine letzte Möglichkeit geben, Witze über ihre "Bromance" zu machen. Mit vollem Ernst sagte er aber auch, dass Biden die "bestmögliche Wahl, nicht nur für mich, sondern für das amerikanische Volk" gewesen sei.

Biden ist bei den US-Bürgern wegen seines freundlichen Gemüts und seines Humors beliebt. Vor seinen zwei Amtszeiten als Vizepräsident war er 36 Jahre lang Senator gewesen.