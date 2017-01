Es war der letzte große Auftritt als US-Präsident: In seiner Heimatstadt Chicago hat Barack Obama seine Abschiedsrede gehalten. Vor Tausenden jubelnden Anhängern warnte er vor einer Bedrohung der Demokratie und rief seine Landsleute zur Geschlossenheit auf.

Barack Obama hat in seiner letzten Rede als US-Präsident seine Landsleute zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Demokratie in den Vereinigten Staaten könne nur funktionieren, "wenn alle von uns, unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit oder unserem spezifischen Interesse, dazu beitragen, das Bewusstsein einer gemeinsamen Bestimmung wiederherzustellen, das wir derzeit so dringend brauchen", sagte Obama vor 18.000 jubelnden Anhängern in seiner Heimatstadt Chicago.

Obama beklagte eine "krasse Ungleichheit" in seinem Land. Diese zersetze die demokratischen Prinzipien der Vereinigten Staaten, erklärte Obama. Zu viele Familien in Brennpunkten von US-Städten und in ländlichen Gebieten seien zurückgelassen worden.

"Wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen"

Daher seien viele zu der Überzeugung gelangt, dass das "Spiel zu ihren Lasten manipuliert" werde und dass die Regierung lediglich ihren eigenen mächtigen Interessen diene. Diese Gemengelage sei ein "Rezept für mehr Zynismus und Polarisierung in unserer Politik".

Die Ungleichheit, vor allem zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten, müsse überwunden werden. "Wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen", sagte der erste afroamerikanische Präsident der US-Geschichte. Dennoch sei Amerika ein "besserer Platz, als zu dem Zeitpunkt, an dem wir angefangen haben."

Abgeschlossene Welten - eine Gefahr für die Demokratie

Obama warnte seine Landsleute davor, sich in ihre jeweiligen "Blasen", also abgeschlossene Welten, zurückzuziehen. Dieser Trend stelle eine Bedrohung für die Demokratie dar.

Zunehmend würden die Menschen dann nur noch solche Informationen akzeptieren, ob sie wahr seien oder nicht, die zu ihren Meinungen passten. "Ohne eine Bereitschaft, neue Information zuzulassen, und zuzugestehen, dass unser Kontrahent einen berechtigten Punkt macht, und dass Wissenschaft und Vernunft von Bedeutung sind, werden wir weiter aneinander vorbeireden", mahnte Obama. Konsens und Kompromiss würden so unmöglich.

Obama verspricht friedliche Machtübergabe

Mit seinen mahnenden Worten spielte der nach acht Jahren aus dem Amt scheidende Präsident auf den erbittert geführten Wahlkampf um das Weiße Haus an, der die politische und gesellschaftliche Polarisierung des Landes weiter zugespitzt hat. Viele US-Bürger, besonders die Angehörigen von Minderheiten, blicken der anstehenden Präsidentschaft des rechtspopulistischen Immobilienmilliardärs Donald Trump mit großer Sorge entgegen.

Den Namen seines Nachfolgers erwähnte Obama nur flüchtig. Als er auf Bedrohungen für den von ihm beschworenen Wandel zu sprechen kam, buhte die Menge. Obama verbat sich das jedoch. Einer der Stärken der USA sei "die friedliche Machtübergabe von einem Präsidenten zum nächsten." Das gleiche habe ihm auch sein Vorgänger George W. Bush ermöglicht, sagte Obama.

Zugleich nahm er die Bürger in die Pflicht: "Es kommt auf alle von uns an, um sicherzustellen, dass die Regierung jedem helfen kann, den zahlreichen Herausforderungen zu begegnen, mit denen wir konfrontiert sind." Mit Blick auf die künftige Regierung sagte Obama außerdem, die Politik der USA müsse "die Anständigkeit" des amerikanischen Volkes widerspiegeln.

Im Wahlkampf hatte Obama mit teils apokalyptischer Wortwahl vor dem milliardenschweren Politeinsteiger Trump gewarnt. Mit dessen baldigem Einzug ins Weiße Haus dürfte nun Obamas politisches Vermächtnis zur Debatte stehen. Dazu gehören unter anderem seine Gesundheitsreform, Bemühungen um den Umweltschutz und der Atomdeal mit dem Iran.