In der Wohnung des mutmaßlichen Attentäters von Notre Dame haben Ermittler ein Bekennervideo gefunden, in dem der Mann dem IS die Treue schwört. Er hatte am Dienstag in Paris einen Beamten mit einem Hammer angegriffen.

Nach dem Angriff auf einen Polizisten mit einem Hammer vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame verdichten sich die Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter habe in einem Video, das in seiner Wohnung in Cergy nahe Paris gefunden worden sei, einen Eid auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" geleistet, bestätigten Justizkreise mehreren Nachrichtenagenturen.

Wohnung des Mannes durchsucht

Die Wohnung des Mannes im Pariser Umland war in der Nacht von Ermittlern durchsucht worden. Der verletzte Verdächtige, der nach Medienberichten 40 Jahre alt ist, wurde laut Justizkreisen im Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen.

Der Mann hatte sich am Dienstag im Herzen von Paris von hinten einer Polizeipatrouille genähert, mit einem Hammer auf einen Beamten eingeschlagen und dabei geschrien: "Das ist für Syrien". Er bezeichnete sich als "Soldaten des Kalifats". Die Polizei eröffnete daraufhin das Feuer und stoppte ihn. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Polizei schießt vor Notre-Dame auf Angreifer

tagesthemen 22:15 Uhr, 06.06.2017, Ellies Fröder, ARD Paris







Frankreich häufig Ziel von Terrorattacken

Die Polizei sperrte nach dem Vorfall den Bereich um die Kathedrale weiträumig ab; zahlreiche schwerbewaffnete Beamte waren im Einsatz. Der Platz vor der berühmten Kirche im Herzen der französischen Hauptstadt wird täglich von Tausenden Touristen besucht. Rund 900 bis 1000 Menschen wurden nach Angaben der Diözese von Paris aus Sicherheitsgründen zeitweise in dem Gotteshaus festgehalten. Sie konnten die Kathedrale später nach und nach verlassen und wurden dabei von der Polizei durchsucht.

Frankreich wird seit rund zweieinhalb Jahren von einer Reihe von Terrorakten erschüttert, knapp 240 Menschen kamen dabei ums Leben. Sicherheitskräfte waren mehrfach Ziel von Anschlägen.