Viele Kritiker sagen: Im Syrien-Krieg hat der UN-Sicherheitsrat versagt. Handeln könnten die Vereinten Nationen auch mit der selten genutzten diplomatischen Brechstange: einer Notfallsitzung der UN-Vollversammlung. Doch Russland setzt alles daran, das zu verhindern.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Es wäre die diplomatische Brechstange und eine öffentliche Bankrotterklärung für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ausgesprochen von der eigenen UN-Generalversammlung. Es wäre die Ultima Ratio angesichts einer sterbenden Stadt und sterbender Menschen in Aleppo: eine sogenannte "Special Emergency Session".

Am 3. November 1950 hat sich die Generalversammlung dieses Instrument selbst an die Hand gegeben für Fälle, in denen der Sicherheitsrat seiner Verantwortung nicht mehr nachkommt, Frieden, Leben und Sicherheit zu schützen. Jetzt, sagt der Völkerrechtler Simon Adams, sei die Zeit da. "Daraus spricht die Frustration der Welt, jetzt zu sagen: Ihr, der Sicherheitsrat, hattet fünfeinhalb Jahre Zeit, euren Job zu machen. Ihr habt versagt. Jetzt handelt endlich oder tretet zur Seite, um andere handeln zu lassen."

Hälfte der UN-Mitglieder müsste zustimmen

Rechtlich müssten 50 Prozent der 193 Mitglieder umfassenden Generalversammlung eine solche Notfallsitzung wollen. Zwei Drittel müssten dann einer Resolution unter dem Titel "Uniting for Peace" zustimmen. Aber selbst dazu scheinen die in der Syrienkrise blockierten UN nicht mehr in der Lage zu sein.

Kanadas Außenminister Stéphane Dion wirbt eindringlich für eine Notfallsitzung der UN-Generalversammlung

Kanadas Außenminister Stéphane Dion hatte vorige Woche alle aufgefordert, eine solche Notfallsitzung einzuberufen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon war da, appellierte flehend an die Nationen: "Haben wir nichts gelernt aus Ruanda, aus Srebrenica?“ Aber in Aleppo wird weiter gestorben, seit Samstagabend wird wieder gebombt.

Der Völkerrechtler Adams hofft - bisher vergeblich - dass eine solche Notfallsitzung doch noch zustande kommt: "Es wäre ein absolutes Misstrauensvotum an den Sicherheitsrat", sagt er. "Die Botschaft: Ihr macht euren Job nicht, während die Leute sterben. Die Syrer können nicht weitere sechs Monate warten. Ost-Aleppo könnte schon Weihnachten nicht mehr existieren.“

Russische Diplomaten versuchen Notfallsitzung zu verhindern

71 Nationen hatten am vergangenen Donnerstag ein informelles Treffen zur Lage in Syrien beantragt. Deutschland war eines der Länder. Russland reagierte danach offenbar umgehend. Russische Diplomaten in aller Welt versuchen bis zur Stunde, eine solche Notfallsitzung inklusive der öffentlichen Bankrotterklärung an einen in diesem Monat ausgerechnet von Russland geleiteten Sicherheitsrat zu verhindern. "Die Russen sind enorm nervös. Es kommt nicht oft vor, dass sie nervös sind. Ich weiß, dass sie derzeit überall auf der Welt, auch in Berlin versuchen, die Regierungen von diesem Schritt abzuhalten", so Adams. Bisher offenbar mit Erfolg.

Das Instrument einer Notfallsitzung der UN-Generalversammlung wurde in 71 Jahren bislang zehn Mal genutzt. Etwa bei der Suezkrise, dem russischen Einmarsch in Afghanistan, beim israelisch-arabischen Krieg. Jetzt sagt Simon Adams, sei wieder eine solche Zeit gekommen: "Freunde und Kollegen meiner Organisation sterben in Aleppo. Die Leute dort haben keine Zeit mehr dafür, dass der Sicherheitsrat weiter Spielchen spielt, empörte Reden hält, aber nichts tut. Der Sicherheitsrat muss helfen, die Syrienkrise zu lösen. Punkt.“

Aber der Sicherheitsrat schweigt. Auch das Schweigen der Generalversammlung wird jeden Tag ein bisschen lauter. Und jeden Morgen schaut Adams weiter auf sein Handy, wartet auf ein Lebenszeichen seiner Freunde aus Aleppo:. "Jeden Morgen schaue ich auf mein Handy und weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Keine Nachricht von meinen Freunden und Kollegen aus Aleppo zu erhalten oder eine Nachricht auf dem Display zu sehen."