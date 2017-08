Die Krise zwischen den USA und Nordkorea geht in die nächste Runde: Nordkoreas Machthaber Kim warnt Washington erneut vor Handlungen auf der Koreanischen Halbinsel und lässt sich über Pläne eines Angriffs auf Guam informieren. Und auch die USA nehmen den Druck nicht raus.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un ist laut Staatsmedien über militärische Pläne für einen Einsatz rund um das US-Außengebiet Guam informiert worden. Er habe vom Militär einen Bericht über einen möglichen Raketenstart Richtung Guam erhalten, werde die Handlungen der USA aber noch etwas länger beobachten, bevor er eine Entscheidung treffe, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Machthaber. Er lobte die Pläne seines Militärs offenbar als "dicht und vorsichtig".

Die USA sollten zuerst die richtige Entscheidung treffen und die "arroganten Provokationen" einstellen, sagte Kim demnach. Die USA sollten "durch ihre Handlungen zeigen, ob sie die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verringern und einen gefährlichen militärischen Zusammenstoß verhindern wollen". Kim habe das Militär angewiesen, jederzeit einsatzbereit zu sein, wenn er eine Entscheidung treffe, berichtete KCNA weiter.

Die nordkoreanischen Streitkräfte hatten in der vergangenen Woche erklärt, Pläne für einen möglichen Einsatz in der Nähe des US-Außengebiets Guam im Pazifik auszuarbeiten. Unter anderem sollten dabei vier ballistische Raketen eingesetzt werden, hieß es. Anschließend sollte die Ausarbeitung an Kim weitergereicht werden.

Mattis warnt vor Krieg

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte zuvor gesagt, dass ein nordkoreanischer Raketenangriff auf US-Gebiet Krieg bedeuten würde. Falls die Vereinigten Staaten eine Rakete entdeckten, die auf amerikanischen Boden zusteuere, würden die USA diese "beseitigen". Exakte Prognosen seien zur jetzigen Zeit wegen der volatilen Ereignisse nicht möglich, räumte der Verteidigungsminister ein. Außerdem wolle er die Planungen der USA nicht in Richtung Nordkorea weitergeben.

Konfliktpotenzial bieten die kommenden Tage. Heute begehen beide koreanische Staaten den Jahrestag des Sieges gegen die japanischen Besatzer zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Staatsführung in Pjöngjang könnte dies für eine weitere Demonstration der Stärke nutzen. In der kommenden Woche sollen gemeinsame Militärmanöver der USA und Südkoreas beginnen, die Nordkorea als akute Bedrohung des Landes betrachtet.