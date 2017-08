Streit mit den USA Nordkorea provoziert und droht

Nordkorea hat seine Drohung gegen die USA erneuert und Präsident Trump vorgeworfen, "vollkommenen Unsinn" zu erzählen. Ihm sei nur mit "absoluter Stärke beizukommen". US-Verteidigungsminister Mattis warnte Pjöngjang - das Regime könne ein Wettrüsten nur verlieren.

Die verbale Eskalation zwischen den USA und Nordkorea geht in die nächste Runde. Die Militärführung in Pjöngjang nannte die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump "vollkommenen Unsinn". "Sachlicher Dialog ist mit so einem Typen bar jeder Vernunft nicht möglich, nur mit absoluter Stärke ist ihm beizukommen", hieß es in einer Stellungnahme der Streitkräfte, aus der die nordkoreanische Staatsagentur KCNA zitierte. Offenbar erkenne er nicht den Ernst der Lage, hieß es weiter.

Gleichzeitig erneuerte Nordkorea die Drohung, Raketen in Richtung der Insel Guam abzufeuern. Dort sind Tausende US-Soldaten stationiert. Bis Mitte August solle der Einsatzplan stehen, um vier Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 auf Guam abzufeuern, berichteten staatliche nordkoreanische Medien. Der Plan werde Staatschef Kim Jong Un vorgelegt, der dann über das weitere Vorgehen entscheiden werde. Die Raketen würden 30 bis 40 Kilometer vor Guam im Meer niedergehen.

Bild des nordkoreanischen Machthabers Kim in Tokio.

Bericht: Trump stimmte Aussage nicht ab

Damit reagiert Nordkorea auf eine bisher ungeahnt deutliche Drohung aus den USA. "Nordkorea wird mit Feuer und Wut begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat", hatte Trump gesagt, nachdem aus einem japanischen Militärbericht hervorgegangen war, dass Nordkorea beim Atomwaffenprogramm erhebliche Fortschritte macht und möglicherweise über Atomsprengköpfe verfügt.

Nach Informationen der "New York Times" hatte Trump seine Äußerungen nicht vorher mit seinem Stab abgesprochen. Der Präsident habe spontan auf eine Reporterfrage reagiert, berichtet die Zeitung. Sie stützt sich dabei auf Aussagen von Beratern Trumps. Der Präsident habe demnach vor allem ein "starkes Signal" senden wollen.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte sich danach mäßigend geäußert. Bei einem Stopp auf Guam sagte Tillerson, er glaube nicht, dass es eine unmittelbare Bedrohung gebe, die Amerikaner könnten ruhig schlafen. Trump habe nur die nordkoreanische Rhetorik in gleicher Sprache beantworten wollen. Verteidigungsminister James Mattis richtete dagegen eine Warnung an Pjöngjang: "Die Demokratische Volksrepublik sollte jeden Gedanken an Handlungen aufgeben, die zum Ende ihres Regimes und zur Vernichtung ihres Volkes führen würden", sagte er. Einen Rüstungswettlauf könne Nordkorea nur verlieren.

Raketentests und scharfe Sanktionen

Trotz Verboten des UN-Sicherheitsrates und Warnungen aus dem Ausland hatte Nordkorea am 28. Juli eine Interkontinentalrakete getestet. Diese hatte nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern. Nordkoreas Staatschef Kim sagte nach dem Test, das Festland der USA sei jetzt in Reichweite. Als Reaktion auf den Raketentest verhängte der UN-Sicherheitsrat die bislang schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea.