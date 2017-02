Einstimmig hat der UN-Sicherheitsrat den nordkoreanischen Raketentest vom Wochenende verurteilt. Es sei eine ernsthafte Verletzung von US-Resolutionen. Das Gremium drohte "weitere bedeutende Maßnahmen" gegen Nordkorea an.

Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten nordkoreanischen Raketentest einstimmig als "ernsthafte Verletzung" von UN-Resolutionen verurteilt. In einer Dringlichkeitssitzung drohte das Gremium der Führung in Pjöngjang "weitere bedeutende Maßnahmen" an.

Die USA, Japan und Südkorea hatten die Dringlichkeitssitzung beantragt. Auch Nordkoreas engster Verbündeter China stimmte für einen von den USA vorgelegten Text.

Pjöngjang hatte am Sonntag nach eigenen Angaben "erfolgreich" eine Mittelstreckenrakete vom Typ Pukgukson-2 getestet. Es sei ein neues Geschoss mit mittlerer bis längerer Reichweite, das auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden könne.

Das Geschoss wurde nach Angaben der südkoreanischen Regierung von einem Stützpunkt im Westen des Landes ins Japanische Meer abgefeuert. Die Rakete flog etwa 500 Kilometer weit und fiel dann ins Meer.

"Schwerwiegende Bedrohung" für die Sicherheit der USA

US-Präsident Trump hatte vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrates erklärt, sein Land werde sich "sehr stark" mit Nordkorea auseinandersetzen. Nordkorea sei ein "großes, großes Problem", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau.

Zuvor hatte das Pentagon mitgeteilt, der jüngste Raketentest Nordkoreas sei eine "klare, schwerwiegende Bedrohung" für die Sicherheit der Vereinigten Staaten gewesen.

Auch China kritisierte den Test des international isolierten Nachbarlandes, dem Raketenversuche unter Verwendung ballistischer Raketentechnik durch UN-Resolutionen untersagt sind. Die russische Führung zeigte sich besorgt.