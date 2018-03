Dass Trump Nordkoreas Machthaber Kim ein Treffen zusagt, ist ein Triumph nordkoreanischer Diplomatie, meint Jürgen Hanefeld. Es zeige auch, dass die US-Regierung keine Strategie im Umgang mit Nordkorea habe.

Von Jürgen Hanefeld, ARD-Studio Tokio

Was ist los mit den Streithähnen - Nordkoreas Machtaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump? Plötzlich haben die rüden Beschimpfungen und Beleidigungen ein Ende, plötzlich herrschen Friede, Freude, Eierkuchen. Unerklärlich eigentlich.

Aber vielleicht verdeckt das rasante Tempo der Entwicklung nur, was schon länger in der Luft lag: die Suche nach einer vernünftigen Lösung. Die hat Südkoreas Präsident Moon Jae In bereits eingeleitet, als er Kim im Sommer vergangenen Jahres zu den Olympischen Winterspielen einlud. Ein kluger Schachzug, der am Anfang dieses Feuerwerks der Überraschungen stand.

Kim braucht Anerkennung - und Raketen

Moon ist ein glänzender Mediator. Er wusste, was Kim braucht und will. In erster Linie ist das Anerkennung. In zweiter Linie sind es Raketen, mit denen er sich schützen kann. Beide Ziele hat er erreicht. Allerdings um den Preis von Sanktionen, die sein Land an den Abgrund führen. Diese Situation öffnet Verhandlungsspielräume. Kein Wunder, dass Kim jetzt Kreide frisst. Seit Neujahr gibt er den charmanten Staatsmann, der geradezu nach amerikanischem Vorbild mit Frau und Schwester illustre Gäste empfängt.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un

Bei all dem wird man den Eindruck nicht los, dass Kim seinem Gegner immer einen Schritt voraus ist. Kaum hatte er seine stärkste Atomrakete gezündet, legte er den Hebel um, mit der Absicht, die Lockerung der Sanktionen zu erwirken.

Verhandeln auf Augenhöhe

Doch er kriecht nicht zu Kreuze. Sein Angebot, das Raketenarsenal einzufrieren und möglicherweise sogar abzubauen, ist an Bedingungen geknüpft. Eine davon ist das direkte Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten. Für Kim ist allein das schon ein Sieg. Die Nordkoreaner werden platzen vor Stolz, wenn sie im Fernsehen sehen, dass die beiden Staatsmänner auf Augenhöhe verhandeln.

Trump sagt Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim zu

tagesschau 17:00 Uhr, 09.03.2018, Gabor Halasz, ARD Tokio







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-383835~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Dass Trump sich darauf einlässt, ist ein Triumph der nordkoreanischen Diplomatie. Aber auch ein Versagen der amerikanischen Politik, die jeden Kompass verloren hat. Die Konflikte dieser Welt sind nicht nach Wildwestmanier zu lösen. Kim einfach abzuballern, wie es Trump vielleicht insgeheim vorschwebt, funktioniert nicht.

USA ohne Kompass

Aber dem gestern noch als "Rocket Man" verhöhnten Kim nun einen roten Teppich auszurollen, lässt keine Linie erkennen. Was die USA brauchen, ist eine klare Strategie - und die haben sie nicht.

Die erste Runde geht also eindeutig an Kim. Die defensive Haltung, die er in diesen Tagen zeigt, dient nur dem Zweck, international Statur zu gewinnen. Dass er sein Atomarsenal in absehbarer Zeit aufgeben wird, ist nicht zu erwarten. Aber verhandeln heißt Kompromisse schließen. Man darf gespannt sein, wer den nächsten Schritt wagt. Bestimmt Kim.

Ein Feuerwerk der Überraschungen - Kim trifft Trump

Jürgen Hanefeld, ARD Tokio

09.03.2018 15:40 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. März 2018 um 12:00 Uhr und NDR Info um 15:00 Uhr.