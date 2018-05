Der US-Präsident weiß nicht so genau, ob und wann er einen Gipfel will. Auf der koreanischen Halbinsel selbst ist man da wesentlich konkreter. Südkoreas Präsident Moon und Nordkoreas Machthaber Kim haben sich erneut getroffen.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sind überraschend erneut zu einem Gespräch zusammengekommen. Beide hätten sich bereits gestern ausgetauscht, um den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu ebnen, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.

Zweites Treffen binnen zweier Monate

Moon wolle morgen über das Ergebnis der zweistündigen Beratungen informieren, die auf nordkoreanischem Territorium kurz hinter der Grenze zwischen beiden Staaten stattfanden. Es war bereits das zweite Treffen binnen zweier Monate.

Trump, der den für 12. Juni geplanten Gipfel am Donnerstag abgesagt hatte, erklärte am Freitag, er halte das Treffen doch noch für möglich. Auf Twitter schrieb Trump, es habe sehr produktive Gespräche mit Nordkorea darüber gegeben, sich doch zu treffen. Wenn es so komme, werde er Kim wohl wahrscheinlich wie geplant am 12. Juni in Singapur sehen.