Nordkoreas Raketentest Neue Provokation, neue Drohkulisse

Nordkorea hat mit einem erneuten Raketentest provoziert - und dies mit Verbalattacken in Richtung USA verbunden. Machthaber Kim erklärte, der Abschuss zeige die Fähigkeit, jederzeit auf das US-Festland schießen zu können. USA und UN verurteilten den Test.

Als Reaktion auf den jüngsten Raketentest Nordkoreas haben Südkorea und die USA ein Militärmanöver abgehalten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap wurden dabei Raketen erprobt. Mit dem Manöver solle gezeigt werden, dass man die Führung des Gegners präzise angreifen könne, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf die südkoreanischen Streitkräfte. Die USA bestätigten die Übungen. Sie hätten an der Ostküste Südkoreas stattgefunden.

Nordkorea hatte zuvor trotz massiver Warnungen erneut eine Interkontinentalrakete getestet. Wie Pentagon-Sprecher Jeff Davis mitteilte, wurde sie in Mupyong-ni im Norden des Landes gestartet und flog ungefähr 1000 Kilometer weit, bevor sie ins Japanische Meer zwischen Japan und der koreanischen Halbinsel stürzte. Der Test habe aber keine Gefahr für Nordamerika dargestellt.

Nordkorea teilte mit, der Test der Hwasong-14-Rakete sei erfolgreich gewesen. Er sei von Machthaber Kim Jong Un beaufsichtigt worden. Die Rakete sei in 47 Minuten 998 Kilometer in einer Höhe von mehr als 3700 Kilometern geflogen, berichtete die die nordkoreanische Staatsagentur KCNA.

Kim bezeichnet Test als "ernste Warnung"

Kim drohte den USA mit einem Überraschungsangriff. Der Abschuss zeige, dass das Land die Fähigkeit habe die Raketen auch jederzeit auf das gesamte US-Festland zu schießen. Der Test sei eine "ernste Warnung" an die USA, die mit Kriegsdrohungen und härteren Sanktionen sinnlos provozierten, so der nordkoreanische Machthaber.

Japan protestiere aufs Schärfste gegen das Vorgehen Nordkoreas. Abe berief eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein. "Wir werden die Information sofort analysieren und unser Äußerstes tun, um die Sicherheit des japanischen Volkes zu schützen", sagte er. Er kritisierte den Raketentest als nicht hinnehmbar und als klaren Verstoß gegen die UN-Resolutionen.

"Rücksichtslose Aktion"

US-Präsident Donald Trump warf Pjöngjang eine "rücksichtlose und gefährliche Aktion" vor. Nordkoreas Streben nach Interkontinentalraketen isoliere das Regime weiter, schwäche seine Wirtschaft und schade seinem Volk. "Die Vereinigten Staaten werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit des amerikanischen Vaterlands zu gewährleisten und unsere Verbündeten in der Region zu schützen."

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Test ebenfalls. "Das ist schon wieder eine offensichtliche Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", sagte Guterres in New York. Er rief Nordkorea dazu auf, sich an seine Verpflichtungen zu halten und mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten.

Das Standbild eines Videos des nordkoreanischen Fernsehsender KRT von Anfang Juli soll den mutmaßlichen Start einer Interkontinentalrakete mit hoher Reichweite vom Typ Hwasong-14 zeigen.

Tests in bislang nie dagewesener rascher Folge

Nordkorea hat wiederholt Raketen getestet und damit gegen Resolutionen der Vereinten Nationen (UN) verstoßen. Die internationalen Vereinbarungen verbieten es Nordkorea, Raketen zu entwickeln oder zu testen. Die UN haben deshalb Sanktionen gegen das Land verhängt. Dennoch hat die Führung in Pjöngjang vor allem seit Anfang vergangenen Jahres zahlreiche Raketen in bislang nie dagewesener rascher Folge getestet.

Auch zwei der insgesamt fünf Atomtests fanden in diesem Zeitraum statt. Das Ziel Nordkoreas ist es, eine Langstreckenrakete zu entwickeln, die mit einem Nuklearsprengkopf das US-Festland erreichen kann.

Anfang Juli testete der Staat eine Rakete, die nach nordkoreanischen Angaben dazu in der Lage ist, weil sie bis Alaska fliegen könnte. Unklar war, ob sie auch einen Atomsprengkopf tragen kann. Experten zufolge ist Nordkorea noch Jahre davon entfernt, eine Interkontinentalrakete mit einem atomaren Sprengkopf bestücken zu können.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 28. Juli 2017 um 18:00 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Nordkorea