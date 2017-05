Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete getestet. Südkoreanischen Medienberichten zufolge wurde ein Geschoss nördlich von Pjöngjang gestartet. US-Regierungsvertreter waren konkreter. Ihnen zufolge handelte es sich um eine Mittelstreckenrakete.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut ein zunächst nicht identifiziertes Geschoss abgefeuert. Es sei in der Nähe von Pukchang nördlich von Pjöngjang gestartet worden und rund 500 Kilometer nach Osten geflogen, teilte der Generalstab Südkoreas mit. Zunächst war es unklar, ob es sich um eine ballistische Interkontinentalrakete handelte. Nach Angaben von US-amerikanischen Regierungsvertretern am Rande des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien soll es eine Mittelstreckenrakete gewesen sein, die Nordkorea getestet hat. Das Geschoss sei am Nachmittag (Ortszeit) gestartet worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Südkorea beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

Präsident Moon Jae In berief in seinem Amtsitz in Seoul den Nationalen Sicherheitsrat ein, wie sein Büro mitteilte.

Nordkorea hatte erst am vergangenen Wochenende eine Rakete getestet und damit internationale Proteste ausgelöst. Sie flog nach südkoreanischen Angaben 700 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von mehr als 2000 Kilometern. Zwei Wochen zuvor war der Test einer ballistischen Rakete nur wenige Minuten nach dem Start fehlgeschlagen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 21. Mai 2017 um 12:00 Uhr

