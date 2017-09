Tanzende Frauen, ernste Soldaten, imposante Denkmäler: Die nordkoreanischen Staatsmedien verbreiten zum 69. Jahrestag der Staatsgründung Fotos kommunistischer Harmonie. International wurde vor allem erleichtert registriert, was nicht stattfand.

Anlässlich des 69. Jahrestages der Staatsgründung hat sich Nordkorea als "unbesiegbare Atommacht" gefeiert. Die staatlichen Medien veröffentlichten Fotos von bunt gekleideten Frauen, die Blumen niederlegten und Soldaten vor Monumenten.

In einem Leitartikel der Parteizeitung "Rodong Sinmun" wurde dazu aufgerufen, dass Raketen- und Atomprogramm auszubauen. Das Land müsse mehr "wundersame Ereignisse" wie den Test einer Interkontinentalrakete am 28. Juli schaffen. So könne man sich gegen Aggressionen der USA schützen.

Die Vereinigten Staaten würden weiterhin "Geschenkpackungen in verschiedener Form und Größe" erhalten, solange sie die feindliche Politik gegenüber Pjöngjang aufrecht erhalten, hieß es in einem anderen Artikel. Machthaber Kim Jong Un hatte die Raketentests als "Geschenkpackungen" an die USA bezeichnet.

Idyllisches Foto aus Pjöngjang: Bunt gekleidete Frauen tanzen vor einem Denkmal, das der Kommunistischen Partei gewidmet ist. (Quelle: KCNA)

Keine neuen Waffentests

Aufmerksam wird international beobachtete, was heute nicht in Nordkorea stattfand: weitere Raketen- oder gar Atombombentests. Dies hatten insbesondere Experten in Südkorea erwartet.

Einem Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums zufolge gab es auf den Testgeländen heute keine Anzeichen für entsprechende Vorbereitungen. Allerdings könne das kommunistische Land jederzeit Raketen von mobilen Plattformen aus starten.

Im vergangenen Jahr hatte Nordkorea am 9. September seinen fünften Atomtest vorgenommen. Am vergangenen Sonntag erfolgte der sechste und bisher gewaltigste Atomwaffentest. Nach eigenen Angaben testete das Land eine Wasserstoffbombe.

Für Tests könnte nun der 10. Oktober genutzt werden - dann feiert Nordkorea die Gründung der Kommunistischen Partei.

USA fordern neue Sanktionen

Unterdessen drängen die USA auf weitere Sanktionen als Reaktion auf den Atomwaffentest am vergangenen Sonntag. Sie beantragten für Montag eine Abstimmung im Weltsicherheitsrat. Der entsprechende Resolutionsentwurf wurde allein von Washington ausgearbeitet und den Ratsmitgliedern bereits vorgelegt. Es ist aber unklar, ob die Veto-Macht China neue Strafmaßnahmen mitträgt.

