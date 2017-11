Kims Waffenprogramm "Trump hat Kims Gepolter aufgewertet"

Innerhalb weniger Monate hat Nordkorea Tests von mehreren neuen Raketen verkündet. Kann ein Land sein Waffenprogramm so schnell vorantreiben? ARD-Korrespondent Klaus Scherer über nordkoreanische Kraftmeierei, Raketen aus Handarbeit und verzweifelte US-Diplomaten.

tagesschau.de: Nordkorea behauptet, mit der neuen Rakete Ziele auf dem gesamten US-Territorium erreichen zu können. Ist es realistisch, dass diese Art Rakete Atomsprengköpfe über eine solche Distanz trägt?

Klaus Scherer: Ich habe vor Kurzem einen südkoreanischen Unterhändler getroffen, den seine Gesprächspartner in Pjöngjang einmal lachend darum baten, nicht ständig auf ihre Propaganda hereinzufallen. Viel spricht dafür, dass das immer noch gilt.

Natürlich sehen wir von Nordkoreas Führung immer wieder Kraftposen, von denen keiner wirklich weiß, ob und wie sehr sie durch einsatztaugliche Raketenarsenale gedeckt sind. Vor allem westliche Ingenieure, die die Erfordernisse, Entwicklungen und Rückschläge des Raketenbaus kennen, bezweifeln, dass Kim Jong Un tatsächlich über treffsichere Raketen dieser Reichweite verfügt - die dann noch eine halbe Tonne Last tragen und dazu den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen.

Zum Autor NDR-Autor Klaus Scherer berichtete als ARD-Korrespondent aus Tokio und aus Washington. Nordkorea hat er mehrfach bereist. Recherchen zu einem Film über den Atomstreit führten ihn auch zu sowjetischen Alt-Raketen, von denen Kim Jong Un womöglich bis heute zehrt.

tagesschau.de: Dennoch scheint Nordkorea mit seinem Waffenprogramm Fortschritte zu machen - die Raketen fliegen ja.

Klaus Scherer: Richtig. Man könnte sogar einwenden, dass es ja reichen würde, wenn nur eine von fünf Raketen Schaden anrichtet - selbst wenn diese in Handarbeit und mit Kabeln, Kameras und Schaltern angefertigt worden wärde, die wir eher aus dem Baumarkt kennen. In Trümmern, die Südkoreas Flotte zuletzt aus dem Meer gefischt hatte, war das tatsächlich etwas sehr ähnliches zu erkennen.

Viele Sicherheitsexperten, auch in den USA, wollen deshalb nicht darauf vertrauen, dass Kim nur blufft. Allerdings teilen die meisten Experten den Eindruck, dass er sein Waffenprogramm nur zur Abschreckung verfolgt - denn nur dafür taugt es. Kim will sich und sein aus der Zeit gefallenes Regime absichern. Dass er einen Erstschlag oder gar einen Krieg gegen die USA nicht überstehen würde, weiß er. Das Gerede von Augenhöhe ist Kraftmeierei.

tagesschau.de: Woher hat Kim die technischen Mittel, um das Atomwaffenprogramm in so kurzer Zeit so stark voranzutreiben?

Klaus Scherer: Raketenkonstrukteure, mit denen ich gesprochen habe, gehen fest davon aus, dass kein Land ständig neue Modelle aus dem Hut zaubern kann, die sofort erfolgreich fliegen. Die hätten schon vorher getestet werden müssen.

Kims Raketenmodelle weisen auffällige Ähnlichkeiten mit früheren sowjetischen Modellen auf. Fachleute schließen nicht aus, dass vieles an Know-how ganz oder teilweise auf dem Schwarzmarkt verfügbar war und die nötigen Waffenexperten gleich noch dazu.

Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik, zum Ziel Nordkoreas eine Atommacht zu sein

tagesschau.de: Gegen Nordkorea wurden immer umfassendere Sanktionen verhängt. Auch China - eigentlich ein Verbündeter des Landes - beteiligt sich mittlerweile. Zeigt das Wirkung?

Klaus Scherer: In China gibt es da einige Lücken, wie UN-Ermittler berichten: Schon im Pekinger Außenministerium würde keiner mehr die Sanktionsdetails verstehen, geschweige denn der Zoll am Grenzübergang zu Nordkorea.

Bleibt die Hoffnung, dass die allgemeinen Wirtschaftssanktionen Kim zum Einlenken zwingen könnten. Diese Hoffnung hat offenbar auch US-Präsident Donald Trump, so verhält er sich ja bisher. In Nordkorea habe ich eher das Gegenteil gehört. Das Land würde nie auf das erreichte Atomprogramm verzichten, eher würde es "am Ende Gras fressen", wie Kontakte vor Ort es ausdrücken.

tagesschau.de: Wenn aber nicht durch Sanktionen - wie kann der Konflikt dann gelöst werden?

Klaus Scherer: Es gab und gibt gar keine Alternative zu Gesprächen. Auch amerikanische Diplomaten raufen sich ja lange schon die Haare, seit Trump Kims Gepolter dadurch aufgewertet hat, dass er sich überhaupt darauf eingelassen hat. Noch mehr beklagen sie, und das auch auf nordkoreanischer Seite, dass es keinen Gesprächskanal gebe. Auch einen Unterhändler gibt es nicht, hier hatte sich Ex-US-Präsident Jimmy Carter ausdrücklich angeboten.

Und wenn ich heute in den Meldungen lese, dass Trump im neuen Raketentest seinen Worten zufolge keine Gefahr für die USA und ihre Verbündeten sieht, während Japans Regierungschef Shinzo Abe das glatte Gegenteil verbreitet, dann habe ich den Eindruck, dass sich nicht mal die verbündeten Staatschefs koordinieren.

Zeitgleich wird von der US-Regierung ausgerechnet der mühsam ausgehandelte Iran-Deal torpediert, der langfristig Modell für eine Lösung sein könnte. Das macht es jedem Diplomaten noch schwerer.