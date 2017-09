Der Atomwaffentest Nordkoreas alarmiert die Nachbarländer. Südkoreas Präsident Moon forderte die "schärfste Bestrafung" der Regierung in Pjöngjang und will das Land weiter isolieren. Heftige Kritik kam auch aus China - dem letzten verbliebenen Verbündeten Nordkoreas.

Mit seinem angeblichen Test einer Wasserstoffbombe hat sich Nordkorea scharfer internationaler Kritik ausgesetzt. Südkorea verurteilte den Vorfall auf das Schärfste. Staatschef Moon Jae In forderte die "schärfste Bestrafung" der Regierung in Pjöngjang. Der UN-Sicherheitsrat müsse weitere Sanktionen verhängen, um Nordkorea "vollständig zu isolieren".

Moon kündigte auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats an, mit dem Verbündeten USA über die Entsendung der "stärksten strategischen Potenziale des US-Militärs" zu sprechen. Möglicherweise sind damit taktische Nuklearwaffen gemeint, die Washington 1991 aus Südkorea abgezogen hatte.

"Entschiedener Widerstand" aus Peking

Kritik kam auch aus China - das auf internationaler Ebene als letzter verbliebener Verbündeter Nordkoreas gilt: Ein Sprecher des Außenministeriums äußerte in Peking "den entschiedenen Widerstand" der chinesischen Regierung, die den Atomversuch "energisch verurteilt". Nordkorea solle aufhören, "falsche Aktionen zu unternehmen, die die Situation verschlimmern".

Zugleich forderte er Pjöngjang auf, sich an die Resolutionen der Vereinten Nationn zu halten und dem Willen der internationalen Gemeinschaft zu stellen, die eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen anstrebe. Nordkorea solle an den Verhandlungstisch zurückkehren, hieß es in einer Mitteilung.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwähnte den Atomwaffentest allerdings mit keinem Wort, als er mit einer 50-minütigen Rede zur Lage in der Welt das Wirtschaftsforum des diesjährigen BRICS-Gipfels in der südostchinesischen Hafenstadt Xiamen eröffnete. Zu der Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Das US-Außenministerium reagierte zunächst nicht.

Kritik aus Japan Russland und Frankreich

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprach von einem völlig inakzeptablen Schritt. "Wir müssen eindringlich protestieren", sagte er. Das russische Außenministerium warf Nordkorea eine "demonstrative Missachtung" der Vorgaben des UN-Sicherheitsrats vor. Dies verdiene "die schärfste Verurteilung".

Japans Ministerpräsident Abe: Der Test verdiene die "schärfste Verurteilung".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer "Provokation", die eine "sehr feste" Reaktion der internationalen Gemeinschaft nach sich ziehen müsse. Nordkorea arbeitet derzeit offenbar daran, seine Bomben so zu verkleinern, dass sie als Sprengköpfe auf Interkontinentalraketen montiert werden können. Damit könnten sie auch die USA erreichen, die die Führung in Pjöngjang als ihren großen Feind sieht.