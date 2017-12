Schafft es der Weihnachtsmann an Heiligabend auch wirklich, alle Geschenke auszuliefern? Nicht, dass er gerade im Stau steht! Um Kindern diese Sorge zu nehmen, startet das Luftraumverteidigungskommando NORAD jedes Jahr eine Ortung und verfolgt den Weg von Santa Claus und seinen Rentieren.

Von Marc Hoffmann, ARD-Studio Washington

Der Weihnachtsmann hat an Heiligabend alle Hände voll zu tun: Mit seinem Schlitten rast er um die Welt und verteilt Geschenke an alle Kinder. Wo genau sich der Weihnachtsmann gerade befindet, das wissen die Mitarbeiter des gemeinsamen Luftraumverteidigungskommandos der USA und Kanadas ganz genau. Auf ihren Radarschirmen verfolgen sie Santa Claus mit seinen Rentieren auf Schritt und Tritt.

Jedes Jahr zu Weihnachten versorgt das Luftraumkommando NORAD die amerikanischen Kinder mit aktuellen Lageberichten, wo der Weihnachtsmann gerade gesichtet worden ist - und das nun schon seit über 60 Jahren.

Bevor der Weihnachtsmann auf seine Auslieferungsreise geht, muss er seine Liste überprüfen, damit er nichts durcheinanderbringt.

Ein Tippfehler und seine Folgen

Alles begann in der Hochphase des Kalten Krieges im Büro von Luftwaffenoberst Harry Shoup. Er war ein strenger Mann. "Das rote Telefon klingelte. Es war entweder das Pentagon oder mein Vorgesetzter, ein Vier-Sterne-General", erzählte Colonel Shoup Jahre später. "Ich nahm den Hörer ab und fragte: Jawohl?! Ich hörte eine zarte Stimme, die fragte: 'Sir, sind sie wirklich der Weihnachtsmann?' Ich schaute verdutzt zu meinen Mitarbeitern hinüber. Jemand spielte mir offenbar einen Streich."

Es stellte sich heraus, dass ein örtliches Kaufhaus eine Weihnachtsmann-Hotline eingerichtet hatte. In der Zeitung stand allerdings die falsche Nummer. Aber Colonel Shoup spielte mit. Der strenge Offizier gab sich als Weihnachtsmann aus und hörte dem Mädchen geduldig zu. "In meinem Haus haben wir einen Kamin. Ich lege dir und deinen Rentieren eine Kleinigkeit zur Stärkung heraus", sagte das Mädchen. "Oh das weiß ich sehr zu schätzen."

Das Telefon auf dem Schreibtisch stand nicht mehr still. Der Oberst stellte Soldaten ab, die den Kindern antworten sollten. Shoup erkannte, dass sich das nun nicht mehr stoppen ließ. Er rief beim Radio an und meldete, dass man den Weihnachtsmannschlitten am Himmel entdeckt habe.

Die Leibgarde des Weihnachtsmanns

Jedes Jahr beruhigen Mitarbeiter der Telefonhotline besorgte Kinder.

Die Verfolgung des Weihnachtsmannschlittens ist mittlerweile eine jährliche Aufgabe für NORAD. Aus der Telefonhotline ist eine aufwendige Operation geworden. Die Luftwaffe präsentiert sich als Leibgarde des Weihnachtsmanns und sorgt dafür, dass sein Schlitten oben am Himmel in keinen Stau gerät. Bei der Hotline rufen besorgte Kinder an, die wissen wollen, ob es der Weihnachtsmann auch schafft, alle Geschenke rechtzeitig auszuliefern. Tausende Freiwillige - Soldaten und Zivilisten - sitzen an den Telefonen und versuchen weiterzuhelfen.

Auf einer Internetseite kann man zudem genau verfolgen, wo sich der Weihnachtsmann gerade mit seinem Schlitten befindet. "Die Infrarot-Sensoren unserer Satelliten erkennen Hitze etwa durch Raketenantriebe. Aber in diesem Fall erfassen die Infrarot-Sensoren die leuchtend rote Nase von Rudolf, dem Rentier", schreibt das Luftraumverteidigungskommando. Natürlich hat der Weihnachtsmann einen speziellen Schlittenantrieb. Wie der funktioniert: natürlich streng geheim, erklärte Colonel Harry Shoup einst den Anrufern. Das ist der Zauber der Weihnacht.

Wo ist der Weihnachtsmann?

Marc Hoffmann, ARD Washington

