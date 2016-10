Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den Japaner Yoshinori Ohsumi für die Entdeckung des sogenannten Autophagie-Mechanismus, der unter anderem bei der Zersetzung von Zellbestandteilen eine Rolle spielt. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an den Japaner Yoshinori Ohsumi. Das gab das Nobelkomitee am Karolinska-Institut in Stockholm bekannt. Ohsumi wird für die Entdeckung des sogenannten Autophagie-Mechanismus, der unter anderem bei der Zersetzung von Zellbestandteilen eine Rolle spielt, geehrt. "Die genetischen Veränderungen bei der Autophagie (Selbstverdauung) können Krankheiten verursachen", hieß es in der Erklärung des Instituts zur Begründung für die Auszeichnung. "Der Prozess der Autophagie hat mit Leiden wie Krebs oder auch neurologischen Krankheiten zu tun."

"Er hat das nicht erwartet"

Der 1945 geborene Ohsumi reagierte mit einem Seufzen auf die Nachricht von seiner Auszeichnung. "Er wirkte überrascht, seine erste Reaktion war: "Ach", sagte der Sekretär des Nobelkomitees, Thomas Perlmann, nach der Verkündung in Stockholm. "Ich glaube, er hat das wirklich nicht erwartet. Ich glaube, er war sehr erfreut. Es war sehr schön, mit ihm zu sprechen."

Im vergangenen Jahr hatten die Parasitenforscher Youyou Tu, William Campbell und Satoshi Omura die begehrte Auszeichnung bekommen. Am Dienstag und Mittwoch geht es mit der Bekanntgabe der Preisträger für Physik und Chemie weiter. Am Freitag wird der diesjährige Friedensnobelpreisträger in Oslo gekürt. Der Literaturnobelpreis soll laut einem Jury-Mitglied erst am Donnerstag, den 13. Oktober verkündet werden.

Die prestigeträchtigen Preise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (etwa 830.000 Euro) dotiert und werden am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, verliehen.

Clas Oliver Richter, ARD Stockholm, zur Vergabe des Nobelpreis für Medizin an Yoshinori Ohsumi

