Einen Nobelpreis für Musik gibt es nicht. Wenn doch, Bob Dylan hätte ihn längst erhalten. Die Schwedische Akademie hat ihn nun mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Ein Porträt des US-Songwriters, dessen Texte tief in einer literarischen Tradition verwurzelt sind.

Von Jan Ehlert, NDR

Im Jahr 2000 wurde Bob Dylan der Polar Music Prize verliehen - so etwas wie der inoffizielle Nobelpreis für Musik. Gäbe es eine solche Auszeichnung tatsächlich - Dylan hätte sie längst erhalten.

Und auch für den Friedensnobelpreis wäre Dylan ein guter Kandidat: "Seine Aussagen über Frieden und Menschenrechte sind mächtiger und sie werden länger bleiben als alles, was ein US-Präsident jemals gesagt hat", bestätigte ihm Jimmy Carter, selbst US-Präsident - und Friedensnobelpreisträger.

Und seine Songs "The times they are a-changin’" und "Blowin’ in the wind" machten ihn mit Liedzeilen wie "How many times must the cannonballs fly / before they are forever banned" in den 1960er-Jahren zu einem Idol der Friedensbewegung. Doch in dieser Rolle hat sich Dylan nach eigenen Angaben nie wohlgefühlt. "It’s never been my duty to remake the world at large / nor is it my intention to sound a battle charge" teilte er 1974 seiner Fangemeinde in dem Song "Wedding" mit. Nie sei es seine Pflicht gewesen, die Welt zu verbessern, nie seine Absicht, einen Schlachtruf erklingen zu lassen.

Nobelpreis für Literatur an Folk-Ikone Bob Dylan verliehen

"Meine Lieder sind wie Mysterienspiele"

Er selbst sieht sich und seine Texte stattdessen in einer tiefen literarischen Tradition. "Meine Lieder sind wie Mysterienspiele, so wie Shakespeare sie schrieb", sagte er bei der Grammy-Verleihung 2015. Wer lange genug suche, der könne die Wurzeln seiner Songtexte bis zum großen britischen Barden zurückverfolgen. Vielleicht sogar noch weiter: Der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Deterding hat in Dylans Versen auch Anlehnungen an den italienischen Dichter Francesco Petrarca, gestorben 1374, gefunden. Ob das stimmt, sei dahingestellt.

Heinrich Detering, Literaturwissenschaftler, zum Nobelpreis für Dylan

Sicher ist jedoch: Bob Dylans Songtexte wurden häufiger und intensiver analysiert als die Werke von manch anderem Dichter, der den Literaturnobelpreis erhielt. Und Anspielungen auf die Weltliteratur gibt es viele. Das beginnt schon bei seinem Namen: Dylan, geboren 1941 als Robert Allen Zimmerman, gab sich diesen Künstlernamen, als er etwa 20 Jahre alt war. Gerüchten zufolge, die er weder bestätigt noch dementiert, als Hommage an den walisischen Dichter Dylan Thomas. Eine andere Version besagt, dass ihn die Figur Matt Dillon in der Serie "Rauchende Colts" zu seinem Pseudonym inspirierte.

Diese Geschichte zeigt beispielhaft, wie Dylan mit dem großen Fundus der Kulturtradition umgeht: Er bedient sich bei den Klassikern genauso wie in der Unterhaltungskultur, was sich besonders in seinen späteren Werken zeigt. In seinem Studioalbum "Tempest", das 2012 erschien, finden sich Anspielungen auf Shakespeares Drama "The Tempest" genauso wie auf den Schauspieler Jim Backus, der an der Seite von James Dean in "Denn sie wissen nicht, was sie tun" zu finden ist.

"Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition"

Und 2008 sang Dylan in "Together through life": "I’m listening to Billy Joe Shaver and I’m reading James Joyce" / "Ich höre Musik von Shaver, einem texanischen Songwriter und ich lese James Joyce, den großen irischen Autor des 'Ulysses'". Vermutlich war Shaver aber der stärkere Einfluss. Er habe das Schreiben durch Songtexte gelernt, beschreibt Dylan selbst sein Werk. Wenn man den Klassiker "John Henry" - ein Volkslied über einen amerikanischen Volkshelden, der den Kampf gegen die Industrialisierung aufnimmt - so oft gesungen habe wie er, dann hätte jeder Texte wie "Blowin‘ in the Wind" verfassen können. Doch vermutlich hätten nur wenige es so zugespitzt und einprägsam getan wie er.

Die Jury des Nobelpreiskomitees lobte daher ausdrücklich Dylans "poetische Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition". Ob das ausreicht für einen Literaturnobelpreis? Die Antwort darauf, frei nach Bob Dylan, weiß vermutlich ganz allein der Wind.

Nobelpreise für Literatur seit 2010 Jahr Preisträger Land 2016 Bob Dylan USA 2015 Swetlana Alexijewitsch Weißrussland 2014 Patrick Modiano Frankreich 2013 Alice Munro Kanada 2012 Mo Yan China 2011 Thomas Tranströmer Schweden 2010 Mario Vargas Llosa Peru

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. Oktober 2016 u.a. um 14:00 Uhr.