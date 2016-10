Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Molekularforscher. Sie werden für das Design und die Synthese von "molekularen Maschinen" geehrt. Ihre Entdeckungen sind tausendfach dünner als eine Haarsträhne und dennoch möglicherweise bahnbrechend.

Von Simona Dürnberg, NDR-Wissenschaftsredaktion

Sie entwickelten die kleinsten Maschinen der Welt - dafür wurden Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart und Bernard L. Feringa mit dem diesjährigen Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Aus Molekülen bauten sie winzige Maschinen, die wie Muskeln oder kleine Motoren funktionieren.

Das Foto zeigt ein winziges Nano-Auto auf einer Kupferscheibe in Bewegung.

Auch ein Nanoauto zählt zu den Entwicklungen

Dem Franzosen Jean-Pierre Sauvage gelang es bereits 1983, zwei ringförmige Moleküle zu einer Kette zu verbinden. Auf diese Weise entstand eine mechanische Verbindung, bei der sich Teile in Relation zueinander bewegen.

1991 befestigte der Brite Fraser Stoddart diese ringförmigen Moleküle an eine Arte Achse und demonstrierte, dass der molekulare Ring in der Lage ist, sich an der Achse entlang zu bewegen. Diese Konstruktion wird als "Rotaxane" bezeichnet. All das geschah mit Molekülen im Nanobereich. (Ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters. Das Wort "nano" stammt aus dem Griechischen und steht für Zwerg oder zwergenhaft.)

In einem dritten Schritt entwickelte der Niederländer Bernard Feringa 1999 den ersten Mini-Motor aus Molekülen und brachte einen Rotor dazu, sich kontinuierlich in dieselbe Richtung zu drehen. Auf Grundlage dessen entwickelte Feringa 2011 ebenso ein Nanoauto.

"Eine neue Dimension der Chemie"

"Die diesjährigen Preisträger haben extrem kleine Maschinen gebaut und sind in eine neue Dimension der Chemie vorgedrungen", heißt es in der Begründung des Nobelpreiskomitees. "Sie haben Moleküle entwickelt, deren Bewegungen man kontrollieren kann und die eine Aufgabe erfüllen, wenn sie die dafür nötige Energie bekommen", so die Juroren. Die Entwicklung der Computer habe gezeigt, dass die Miniaturisierung technische Revolutionen auslösen könne.

C.-O. Richter, ARD Stockholm, zur Verleihung des Nobelpreises für Chemie

Molekulare Motoren als Wegweiser

Das Komitee erläuterte weiterführend, dass der Entwicklungsstand des molekularen Motors mit dem des Elektromotors in den 1830er-Jahren verglichen werden könne. Damals habe ebenfalls niemand geahnt, dass die Erfindung zu elektrisch angetriebenen Zügen, Waschmaschinen und Lüftern führen würde. Künftig würden Molekülmaschinen vermutlich in Sensoren, Energiespeichersystemen und bei der Entwicklung von neuen Materialien eingesetzt.

Dass es an der Zeit sei, der Forschung Taten folgen zu lassen, verdeutlichte Feringa bereits im Juni 2015 im Zuge der Gordon Research Conference in den USA. "Inzwischen wurden 50 oder 60 verschiedene Motoren entwickelt", sagte der Chemiker damals. Jetzt müsse über ihren Einsatz nachgedacht werden, anstatt immer neue zu konstruieren. Die Forscher stehen nun vor der Überlegung, wie die Maschinen zu steuern sind und etliche Male unbeschadet funktionieren können.

Sauvage ist emeritierter Professor der Universität Straßburg. Fraser Stoddart forscht an der Northwestern University im amerikanischen Evanston. Der Niederländer Feringa arbeitet an der Universität Groningen.