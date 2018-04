In Nicaragua gehen Ordnungskräfte seit Tagen gewaltsam gegen Demonstranten vor, die gegen die linksgerichtete Regierung protestieren. Insgesamt starben mindestens 43 Menschen. Doch die Proteste gehen weiter.

Zehntausende Menschen haben in Nicaragua an einem Marsch für "Frieden und Gerechtigkeit" teilgenommen. Zu der Kundgebung in der Hauptstadt Managua hatte die katholische Kirche aufgerufen. Der Marsch war eine Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten in den vergangenen Tagen.

Es handelt sich bereits um die zweite Großdemonstration binnen einer Woche in der Hauptstadt. Ähnliche Märsche gab es auch in anderen Städten.

Massive Proteste, die in Gewalt umschlugen

Vergangene Woche wurde das Land in Zentralamerika von massiven Protesten erschüttert, die in Plünderungen und Gewalt umschlugen. Mindestens 43 Menschen kamen ums Leben. Andere Quellen berichten von 63 Toten.

Entzündet hatten sich die Unruhen an geplanten Steuererhöhungen und Kürzungen von Sozialhilfe. Ruheständer müssten zudem fünf Prozent ihrer Rente für Gesundheitsversorgung aufgeben. Die Proteste, die vor allem von Studenten getragen wurden, richteten sich aber bald nicht nur gegen die Reformen, sondern ganz allgemein gegen die Regierung.

Präsident Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo. Sie ist Vize-Präsidentin.

Vergangene Woche hatte Präsident Daniel Ortega dann die umstrittene Reform zurückgezogen. Mit der Entscheidung solle ein breiter Dialog zwischen der Regierung und den Arbeitern ermöglicht und der Frieden wieder hergestellt werden, erklärte er im Fernsehen.

Zuvor hatte Ortega die Demonstranten als Kriminelle bezeichnet: "Sie haben das Recht zu kritisieren, aber sie haben nicht das Recht zur Konspiration, um unser Land zu zerstören." Das Schlimmste sei, dass sie aus den USA, dem Imperium, Geld für die Destabilisierung bekämen, sagte der Präsident.

Zweitärmstes Land Lateinamerikas

Nicaragua ist das zweitärmste Land Lateinamerikas, der Mindestlohn liegt bei 170 US-Dollar pro Monat. Es waren die bislang heftigsten sozialen Proteste gegen die autoritäre Regierung von Präsident Ortega.

Der frühere Rebellenkommandeur Ortega hat sich von seinen sozialistischen Idealen verabschiedet und fährt mittlerweile einen eher neoliberalen Wirtschaftskurs. Kritiker werfen ihm vor, eine autoritäre Familiendynastie an der Staatsspitze zu etablieren und öffentliche Gelder über dunkle Kanäle in die Taschen seines Clans zu leiten.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 28. April 2018 um 13.32 Uhr.