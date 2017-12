Anerkennung für eine der renommiertesten Zeitungen Amerikas: Die "New York Times" hat den Marion-Dönhoff-Preis erhalten. Bundespräsident Steinmeier würdigte sie als "Leuchtturm der Vernunft und Aufklärung" in einer Zeit des Vorwurfs von "Fake News".

Von Georg Schwarte, NDR-Hörfunkstudio Washington

Queens, vor den Toren New Yorks: Um 23:10 Uhr laufen die Druckmaschinen an. Die "New York Times", die "Gray Lady", nimmt buchstäblich Papierform an. 300.000 Zeitungen drucken sie hier, an Wochenenden mehr als eine Million. Der 11. September und der Tod von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden gehörten zu den denkwürdigen Druckernächten. Da wurden die bereits laufenden Druckerpressen angehalten.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts steht stets links oben auf der ersten Seite der kleine Slogan, das Motto der "New York Times": "All the News that´s fit to print." Für Chefredakteur Dean Baquet, ist der Slogan, einst 1896 vom Herausgeber Adolph Ochs erfunden, auch das Motto für die Jetzt-Zeit: Ohne Furcht und ohne jemandem gefallen zu wollen. Berichten, was ist: auch und immer mehr zuletzt über US-Präsident Trump.

Das schwierige Verhältnis zum US-Präsidenten

Wer ihm widerspricht, wird beleidigt, unliebsame Berichte sind für ihn "Fake News".

Das Verhältnis von Trump zu der "New York Times" ist ein besonderes, das komplizierteste der Times jemals zu einem amtierenden Präsidenten. Baquet schaut auf die Schlagzeile der Nacht damals, als Amerika diesen Mann wählte: "Trump triumphiert". Die Schlagzeilen sind dicker als der Schriftzug der "New York Times".

Alle seien überrascht gewesen, inklusive Trump, so Baquet. Alle hätten gedacht, dass Hillary Clinton gewinnt. Trump und die "New York Times" - er nannte sie "Fake News". Chefredakteur Baquets Antwort lautet: mehr Fakten, noch besserer Journalismus. Keine andere Zeitung als die "New York Times" hat mehr Pulitzerpreise, keine andere eine größere Redaktion.

Distanz zur Macht

Morgens gegen zehn Uhr findet das Redaktionsmeeting statt. Geplant wird der Tag mit den Themen und Stories. Die liberale Zeitung legte und legt Wert auf Distanz zur Macht, auf Neutralität. Dennoch: Dieser Präsident sei einer, der die Wahrheit beuge, erklärt Baquet. Umso mehr müssten die Journalisten jetzt nach der Wahrheit suchen.

Die Geschichte der "New York Times" ist meistens eine Geschichte von investigativen Erfolgen und von Premieren. Es sind neue Zeiten angebrochen: "Wir haben gerade zum ersten Mal einen Präsidenten auf der Titelseite der Lüge bezichtigt", sagt der Chefredakteur. Es ging um etwas, was Trump im Wahlkampf gesagt hatte. Das zeigte schon, dass sich im Umgang mit ihm und der Politik einiges geändert hat.

Preis für internationale Verständigung und Versöhnung

Jetzt erhält die "New York Times" den renommierten Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung. Als Begründung heißt es, sie setze Populismus investigative Stärke und analytische Klarheit entgegen. Laudator ist übrigens ausgerechnet Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Die sonst so akkurate Zeitung hatte gerade erst auf dem Titelbild ein Bild Steinmeiers gebracht, das nur leider nicht Steinmeier, sondern seinen langjährigen Vertrauten, den Leiter des Bundespräsidalamtes Stephan Steinlein, zeigte. Chefredakteur Baquet, der sich über den Dönhoff-Preis freut, lächelt es tapfer weg.

Porträt der New York Times

Georg Schwarte, ARD New York

