Ein Kleinkind hat die Brandkatastrophe im New Yorker Stadtteil Bronx ausgelöst. Nach Erkenntnissen der Feuerwehr hatte der Dreieinhalbjährige unbemerkt am Gasherd gespielt. Zwölf Menschen starben, darunter vier Kinder.

Zwölf Tote, darunter vier Kinder. Außerdem vier Schwerverletzte. Wenige Stunden nach dem verheerendsten Großbrand seit 27 Jahren in New York steht der Feuerwehrchef vor den Trümmern des Hauses und erklärt, wie es zur Tragödie kommen konnte. "Das Feuer brach in einer Küche im Erdgeschoss aus. Dort spielte ein Dreieinhalbjähriger mit dem Gasherd. Die Küche fing Feuer. Die Mutter verließ die Wohnung mit ihren beiden Kindern, aber sie ließ die Tür offen."

Ein offenbar verheerender Fehler. Das hölzerne Treppenhaus des 1916 gebauten fünfstöckigen Hauses habe wie ein Kamin funktioniert und die Flammen angeheizt. "Das Feuer verbreitete sich rasend schnell über alle Stockwerke im Treppenhaus. Diejenigen, die versuchten über die Treppen zu fliehen, verbrannten."

"Feuer! Hilfe! Hilfe!"

Der erste Notruf kam um 18.51 Uhr. Schon der Polizeifunk ließ die Katastrophe ahnen: ein verheerendes Feuer in einem Wohnhaus. Stunden später traurige Gewissheit: "Wir stehen hier vor einer unaussprechlichen Tragödie", sagt Bürgermeister Bill de Blasio - den Tränen nah, als er drei Stunden später vor dem fünfstöckigen Wohnhaus mitten in der Bronx, im Viertel, das sie hier Little Italy nennen, die Bilanz des verheerenden Feuers verkündet: "Zwölf Tote, darunter vier Kinder. Das jüngste ein Jahr alt, sowie eine Zweijährige, ein siebenjähriges Mädchen und ein ebenso alter Junge."

Die Nachbarn erzählen geschockt, wie schnell sich der Brand, der offenbar im Erdgeschoss ausbrach, über die fünf Stockwerke ausbreitete. Die Leute rannten über die Feuerleitern nur raus, sagt eine Nachbarin. "Sie schrien: Feuer! Hilfe! Hilfe!"

Tote in der Badewanne

Drei Minuten nur brauchten die ersten Helfer bis zum Unfallort. Sie kamen dennoch zu spät. Zwei Tote fanden die Retter in mit Wasser gefüllten Badewannen, ein verzweifelter Versuch, sich vor den Flammen zu retten. Ein Mann sprang aus dem zweiten Stock. Ein anderer sagt, er sei aus dem Fenster geklettert, er habe vor lauter Rauch die Wohnungstür nicht mehr sehen können.

Kein Brandschutz, defekte Feuermelder

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1916. Zu alt, um die für jüngere Wohnhäuser vorgeschriebenen Sprinkleranlagen zu haben. Auch Brandschutztüren und Stahlwände gab es nicht. Dazu erste Hinweise, dass offenbar Brandschutzinspektoren der Stadt zuvor mehrere Verstöße gegen Sicherheitsvorkehrungen bemängelt hatten. Darunter defekte Feuermelder im Erdgeschoss, ausgerechnet da, wo der Brand ausbrach.

Dieser Brand ist für New York der Folgenschwerste seit 27 Jahren. Damals waren - ebenfalls in der Bronx - bei einem Feuer in einem Nachtclub 87 Menschen ums Leben gekommen.

