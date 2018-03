Bei einem Hubschrauber-Absturz in New York sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Helikopter landete im East River. Nur der Pilot konnte sich befreien - er war als einziger nicht angeschnallt.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Es sei eine große Tragödie, die sich ereignet habe, so New Yorks Feuerwehrchef Daniel Nigro, an einem ansonsten ruhigen Sonntagabend. Er steht Seite an Seite mit seinem Kollegen, Polizeichef James O’Neill. Mit dem East River im Rücken versuchen die beiden in Worte zu fassen, was sich in dem Wasser hinter ihnen ereignet hat.

Begonnen hatte alles gegen sieben Uhr am Abend. Der Helikopter vom Typ Eurocopter AS350 geht auf dem East River nieder, der die Stadtteile Manhattan und Queens trennt. Der Rotor schlägt aufs Wasser, die Maschine dreht sich kopfüber und geht unter. Der Pilot hat sich selbst befreit. Die fünf Passagiere dagegen nicht.

Tote bei Hubschrauber-Absturz in New York

Passagiere waren angeschnallt, Pilot nicht

Taucher gingen ins Wasser und bargen sie. Drei von ihnen wurden in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen wurden noch vor Ort für tot erklärt. Es sei eine sehr schwierige Rettungsaktion gewesen, erklärte Feuerwehrchef Nigro. Das Flusswasser sei kalt gewesen, die Retter mussten 15 Meter tief tauchen, zudem gab es zu diesem Zeitpunkt eine Strömung von etwa sechseinhalb Kilometern pro Stunde.

Alle außer dem Piloten waren angeschnallt. Diese Gurte mussten unter Wasser durchtrennt werden, um die Leute aus dem Helikopter zu bergen, der kopfüber unter Wasser lag.

Die gelben Bojen auf dem East River könnten nach Einschätzung der Polizei zu dem abgestürzten Hubschrauber gehören.

Charterflug für Fotaufnahmen

Angaben zum genauen Unfallhergang oder den Ursachen gibt es zunächst nicht. Dafür sei es nur wenige Stunden nach dem Absturz noch zu früh, es müsse erst die Untersuchung abgewartet werden. Hubschrauber, die von den so genannten Heliports am East River oder auch Hudson aufsteigen, sind ein Teil von New Yorks Stadtbild.

Der Unfall-Helikopter gehöre dem Unternehmen "Liberty Helicopter Tours", sagte der Polizeichef. Er habe sich um einen privaten Charterflug für Fotoaufnahmen gehandelt.

Klare Sicht bei gutem Wetter

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte den Zwischenfall eine Stunde nach dem Absturz per Twitter bestätigt. Ein nicht verifiziertes Amateurvideo, das ebenfalls über den Kurznachrichtendienst verbreitet wurde, zeigt einen roten Hubschrauber, der in der Abenddämmerung auf dem Fluss niedergeht und - mit immer noch sich drehenden Rotoren und blinkenden Lichtern - auf die rechte Seite kippt.

Polizeikräfte und Taucher der Feuerwehr bargen die fünf Passagiere aus dem Hubschrauber.

Die Retter dankten ausdrücklich der Besatzung eines privaten Schleppers, der sich an dem Einsatz beteiligt hatte und das erste Boot war, das zur Hilfe geeilt sei. Das Wetter an diesem Sonntagabend in New York war ruhig und sonnig, mit klarer Sicht und Temperaturen von etwa fünf Grad über Null.

Augenzeugin berichtet

Eine Augenzeugin sagte der "New York Times", der Helikopter habe sich nicht schnell bewegt. Sie habe sich gefragt, ob die Maschine landen wolle. Eine Minute später aber sei sie dann in den Fluss getaucht.

Tote bei Hubschrauberabsturz in New York

Kai Clement, ARD New York

