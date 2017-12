Anschlagsversuch in New York Ein nicht wahr gewordener Alptraum

Nach dem Schock in den Morgenstunden macht sich in New York Erleichterung breit: Ein mutmaßlicher Anschlagsversuch nahe dem berühmten Times Square ging relativ glimpflich aus. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, über seine Motive wird spekuliert.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Bombenexperten rücken aus, Sirenen heulen, Straßensperrungen und U-Bahn-Umleitungen werden eingerichtet: Es ist ein Trauma, das New York nun zum bereits zweiten Mal binnen kurzer Zeit erlebt. Die ersten Berichte am Morgen seien zweifellos sehr beängstigend gewesen, verstörend geradezu, sagt New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo.

Gegen 7.20 Uhr Ortszeit zündet der Täter einen offenbar recht primitiven Sprengsatz an seinem Körper - ausgerechnet in der Enge eines unterirdischen Tunnels zwischen zwei U-Bahn-Stationen: dem bei Touristen so beliebten Times Square und der Port Authority. Der Busbahnhof ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Metropole

Markus Schmidt, ARD New York, über den Terroranschlag in Manhattan

tagesschau 17:00 Uhr, 11.12.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-355621~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

"Wenn man von einer Bombe in der U-Bahn hört, dann ist das einer der schlimmsten Alpträume. Die Wirklichkeit hat sich zum Glück besser dargestellt als unsere ersten Ängste", sagt Cuomo. Keine zwei Stunden ist die Explosion zu diesem Zeitpunkt her, da versammeln sich Cuomo, der Polizeichef und der Bürgermeister New Yorks zu einer Pressekonferenz draußen vor der Port Authority, diesem riesigen Busbahnhof im Herzen von Manhattan.

Der mutmaßliche Täter sei 27 Jahre alt, sein Name bekannt. Er sei festgenommen worden, teilt Polizeichef James O'Neill mit.

Der Gouverneur von New York, Cuomo, spricht nach dem versuchten Anschlag nahe des Times Squares, neben ihm Bürgermeister de Blasio.

Der Verdächtige selbst ist offenbar am schwersten verletzt: Ein Foto zeigt ihn am Boden, mit aufgerissener, rußgeschwärzter Kleidung. Darüber hinaus gebe es drei Leichtverletzte, so die Feuerwehr.

"Ein versuchter Terroranschlag"

Bürgermeister Bill de Blasio zeigt sich aufgewühlt und erleichtert zugleich: "Lassen Sie mich klar sein: Dies war ein versuchter Terroranschlag. Gott sei Dank hat der Täter seine Ziele letztlich nicht erreicht."

Die Polizei schließt den Busbahnhof zwar vorübergehend, scheint die Lage aber doch so weit unter Kontrolle zu haben, dass sie ihn rund zwei Stunden später schon wieder öffnet.

Anschlagsversuch im Namen des IS?

Der ehemalige Polizeichef der Stadt, Bill Bratton, hatte bereits kurz nach der Tat spekuliert, wer der Täter sein könnte: "Die vorläufigen Informationen aus Polizeiquellen, die ich habe, - und das betone ich: vorläufige Informationen - besagen: Es ist ein Mann, Mitte 20, womöglich aus Bangladesch, der seit sieben Jahren im Land ist und der die Waffen angeblich im Namen der Terrormiliz IS gezündet hat." Hinweise, die die Behörden bislang noch nicht im Detail bestätigt haben.

Tatsache sei es nun einmal, heißt es von Gouverneur Cuomo weiter, die Stadt der Freiheitsstatue sei für viele ein Angriffsziel. Erst im Oktober war ein Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" mit einem Auto einen Radweg entlang gefahren und hatte dabei acht Menschen getötet.

New York - "ein Leuchtturm für die Welt"

Bürgermeister de Blasio erklärt: Es gebe keine weiteren Drohungen gegen die Stadt derzeit. Man müsse jetzt die Untersuchungen abwarten, aber es habe sich doch offenbar um einen Einzeltäter gehandelt. Und er spricht den New Yorkern Mut zu: "Wir sind ein Leuchtturm für die Welt. Wir zeigen, dass eine Gesellschaft mit vielen Religionen funktionieren kann. Und wir zeigen, dass Demokratie funktioniert. Unsere Feinde wollen das unterminieren, Terroristen wollen das unterminieren."

Update zur Explosion - Mit mehr Informationen zum möglichen Täter

Kai Clement, ARD New York

11.12.2017 17:37 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Dezember 2017 um 17:00 Uhr.