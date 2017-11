Terrorattacke in New York Mutmaßlicher Täter angeklagt

Keine 24 Stunden nach der Terrorattacke von New York hat die US-Bundesanwaltschaft Anklage gegen den festgenommenen Sayfullo S. erhoben. S. hat gegenüber den Ermittlern offenbar keinen Hehl aus seiner Sympathie für den IS gemacht. Ihm droht die Todesstrafe.

Nach der Attacke mit einem Kleinlaster gestern in New York mit acht Toten hat die US-Bundesanwaltschaft den mutmaßlichen Attentäter wegen Terrorismus angeklagt. Der 29-jährige Sayfullo S. sei absichtlich über einen Radweg gerast, hieß es in der Anklageschrift.

Ermittler hätten ein Mobiltelefon mit Propaganda der Terrormiliz "Islamischer Staat" sichergestellt. S. werden auch Unterstützung einer Terrorgruppe, Gewalt und Zerstörung von Fahrzeugen vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohten ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft, sagte Staatsanwalt Joon Kim.

Der 29-Jährige erschien in einem Rollstuhl vor Gericht. Er trug Handschellen und auch seine Beine waren aneinander gekettet. Er habe erhebliche körperliche Schmerzen, sagte sein Verteidiger.

Politische Debatte um Einwanderung nach Anschlag in New York

Attacke seit Wochen geplant

Wie der Staatsanwalt berichtete, habe S. gestanden, die Attacke mit acht Toten und elf Verletzten seit zwei Monaten geplant zu haben. Dafür habe er gut eine Woche vor der tödlichen Fahrt auch geübt. "Er hat gestanden, dass er am 22. Oktober einen Truck mietete, um die Kurven zu üben, die er an der Attacke an Halloween fahren würde", sagte Kim.

Der Angeklagte habe auch zugegeben, dass er sich von IS-Videos zu dem Anschlag habe inspirieren lassen. In einer Tüte am Tatort hätten Ermittler demnach Handys entdeckt, auf denen Tausende Fotos im Zusammenhang mit dem IS gespeichert waren. Zudem wurden darauf rund 90 Videos gefunden, die IS-Kämpfer zeigen, wie sie Gefangene mit Panzern überfahren, sie köpfen und ihnen ins Gesicht schießen. Zudem seien am Tatort auf Arabisch verfasste Notizen gefunden worden, die an den IS erinnerten.

Bei dem Attentat am Dienstag hatte S. Fahrradfahrer und Fußgänger auf einem Radweg im Süden Manhattans mit einem Kleinlaster gerammt und überfahren. Acht Menschen wurden getötet und zwölf weitere verletzt. Die Polizei schoss den 29-Jährigen an und nahm ihn fest.

Gesuchter Usbeke offenbar befragt

US-Präsident Donald Trump hatte den IS bereits für die Tat verantwortlich gemacht und verschärfte Sicherheitsüberprüfungen angeordnet. S. stammt aus Usbekistan und lebte seit 2010 legal und mit Arbeitsgenehmigung in den Vereinigten Staaten.

New Yorks FBI-Direktor Bill Sweeney sagte, die Ermittlungen seien mit dem Strafantrag noch nicht am Ende. "Wir werden nicht aufhören, ehe jeder Hinweis abgedeckt ist." Das FBI hatte am Mittwoch zeitweise nach Hinweisen zu einem weiteren Mann aus Usbekistan gebeten, der möglicherweise Informationen zu dem Angriff hatte. Nach diesem Mann werde aber nicht länger gesucht, sagte Sweeney. Medien berichten, der Mann sei gefunden und befragt worden. Ob er von den Plänen des 29-Jährigen wusste, war zunächst nicht klar.

Kein deutsches Todesopfer

Zuvor hatte sich die Verwirrung um ein vermeintliches deutsches Opfer des Anschlags aufgeklärt: Ein Feuerwehrsprecher teilte mit, unter den Todesopfern sei kein deutscher Bürger. Bei der entsprechenden früheren Angabe der Feuerwehr habe es sich um eine Verwechslung gehandelt - die Tote stamme aus Belgien.

Laut dem New Yorker Feuerwehrchef Daniel Nigro stammen fünf weitere Opfer aus Argentinien, zwei waren US-Amerikaner. Sechs der Opfer seien vor Ort, zwei von ihnen im Krankenhaus gestorben. Vier der insgesamt zwölf Verletzten befänden sich noch in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Unter den Verletzten sei auch eine Deutsche.

"Feige Attacke auf Unschuldige"

Der Bürgermeister New Yorks, Bill de Blasio betonte, die Opfer würden niemals vergessen werden. Die Gäste der Stadt, die bei dem Angriff getötet worden seien, würden für immer New Yorker bleiben, sagte der Politiker. Die Tat bezeichnete er als feige Attacke auf unschuldige Menschen.