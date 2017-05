New York Auto rast in Menschenmenge - eine Tote

Am New Yorker Times Square ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei geht nicht von einem Terrorakt aus. Der Fahrer wurde festgenommen.

Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mindestens einen Menschen getötet und 22 weitere verletzt. Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine 18-jährige Frau. Die Feuerwehr sprach auf Twitter von einem "Verkehrsunfall". Der 26 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Zahlreiche Rettungswagen sowie Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Soldat mit krimineller Vergangenheit

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio teilte mit, dass es sich bei dem Fahrer um einen ehemaligen Soldaten mit krimineller Vergangenheit handele. Es gebe nach bisherigem Kenntnisstand "keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine terroristische Tat handelte".

Ob der Wagen absichtlich in die Menge gesteuert wurde, ist bislang unklar. "Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Einzelfall handelt", schrieb die New Yorker Polizei auf Twitter. Die Ermittlungen dauerten an. Man vermute, dass hinter dem Zwischenfall kein terroristischer Hintergrund steckt.

Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Aufnahmen von TV-Sendern zeigten ein Auto, das auf den Gehweg gefahren und auf Pollern einer Verkehrsinsel hängen geblieben war. Mehrere Verletzte wurden von Sanitätern auf dem Gehweg behandelt.

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen und ist einer der am meisten bevölkerten Orte der Millionenmetropole. Den Platz überqueren täglich rund 300.000 Menschen.

