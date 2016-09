Eine Tote, 108 Verletzte: Das ist die Bilanz des Unglücks eines Pendlerzugs im US-Bundesstaat New Jersey. Ermittler wollen nun klären, warum der Zug fast ungebremst im Bahnhof entgleiste. Ein Defekt ist ebenso denkbar wie ein Versagen des Lokführers.

Am Tag nach der schweren Unglück eines Pendlerzugs im Bahnhof von Hoboken in der Nähe von New York rücken die Behörden die Suche nach der Unglücksursache ins Zentrum ihrer Ermittlungen. In Betracht komme dabei sowohl menschliches Versagen des Lokführers als auch ein technischer Defekt, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey, Chris Christie auf einer Pressekonferenz.

Der verletzte Lokführer wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen und arbeitet nach offiziellen Angaben mit den Behörden zusammen. Man wolle keine voreiligen Schlüsse ziehen, betonte Christie. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass es sich um "irgendetwas anderes als ein tragisches Unglück" gehandelt haben könne, also etwa ein Verbrechen oder einen bewusst herbeigeführten Unfall.

Eine Tote, 108 Verletzte

108 Menschen wurden verletzt, eine Frau starb bei dem Unglück.

Der Pendlerzug war in Hoboken nahezu ungebremst und mit zu hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof gefahren, hatte den Prellbock gerammt, war entgleist und über den Bahnsteig weitergefahren. Erst an einer Wand kam der Zug zum Stehen. Das Bahnhofsgebäude wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, Teile der Überdachung stürzten ein. Das einzige Todesopfer war eine Frau, die sich im Bahnhof aufhielt und offenbar von herabfallenden Trümmern erschlagen wurde. 108 Menschen erlitten Verletzungen.

Wie schnell der Zug zum Zeitpunkt des Aufpralls im Bahnhof fuhr, blieb zunächst unklar. "Es ist nur klar, dass der Zug mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof eingefahren ist", sagte Christie. Die Geschwindigkeitsbegrenzung im Gleisgelände liegt bei umgerechnet etwa 16 Kilometer pro Stunde, im Bereich der Bahnsteige etwa bei der Hälfte.

Debatte über automatisches Bremssystem

Da der Zug kein automatisches Bremssystem hatte, werde untersucht, ob dies für das Unglück mitverantwortlich war, sagte Bella Dinh-Zarr von der Transportsicherheitsbehörde NTSB. Nach Zugunfällen mit vier beziehungsweise acht Toten in New York 2013 und Philadelphia 2015 waren die Rufe nach der raschen Einführung des automatischen Bremssystems erneut lauter geworden. Der US-Kongress hatte als Frist zur Einführung das Jahr 2015 vorgegeben, diese dann aber bis 2018 verlängert und auch eine Verlängerung bis 2020 in Aussicht gestellt.