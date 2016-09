Im US-Bundesstaat New Jersey ist ein Pendlerzug entgleist und in den Bahnhof der Stadt Hoboken gerast. Laut US-Medienberichten kamen mindestens drei Menschen ums Leben, weitere 75 Personen wurden demnach verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Bei einem Zugunglück nahe New York sind laut US-Fernsehsender NBC mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Andere Medien berichteten von einem Toten und zwei Schwerverletzten. Weitere 75 Menschen seien verletzt worden. Einige Medien sprachen sogar von mehr als 100 Verletzten. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Schweres Zugunglück nahe New York

tagesschau 17:00 Uhr, 29.09.2016, Olaf Bock, ARD New York







Der Pendlerzug sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) entgleist und durch Absperrungen in den Bahnhof von Hoboken im Bundesstaat New Jersey gekracht. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die US-Eisenbahnbehörde FRA teilte mit, Ermittler seien auf dem Weg nach Hoboken. Man mache sich zudem Sorgen, dass die Struktur des Gebäudes gefährdet sei. Der Zugbetrieb am Bahnhof von Hoboken wurde eingestellt.

Rettungskräfte versorgen die Verletzten.

"Wir haben nie abgebremst"

Eine Sprecherin der Verkehrsbehörde sagte, es sei noch unklar, mit welcher Geschwindigkeit der Zug in den Bahnhof hineingefahren sei. Alle denkbaren Ursachen des Unglücks würden untersucht. Nach ihren Angaben befanden sich rund 250 Menschen in dem Zug. Es sei unklar, ob einige von ihnen noch in dem Wrack eingeschlossen seien.

Ein Angestellter der Verkehrsbehörde von New Jersey sagte dem Fernsehsender CNN, der Zug habe nicht wie vorgesehen im Bahnhof gehalten, sondern sei in voller Fahrt gegen den Betonblock am Ende des Gleises geknallt. Der Prellbock wurde demnach hochgeschleudert und fiel auf das Bahnhofsdach, das daraufhin einstürzte. "Wir haben nie abgebremst", sagte auch Jim Finan, ein Berufspendler, der sich im Zug befand, dem Fernsehsender Fox News.

Der Innenraum des Bahnhofs ist schwer beschädigt.

Hoboken liegt direkt gegenüber des New Yorker Stadtteils Manhattan, auf der anderen Seite des Hudson-Flusses. Der Bahnhof von Hoboken ist einer der meistbenutzten Pendlerbahnhöfe im Umkreis von New York.

Tote und Verletzte bei Zugunglück in Hoboken

M. Ganslmeier, ARD Washington

29.09.2016 17:50 Uhr