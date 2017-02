An der Küste Neuseelands kämpfen Helfer um das Überleben hunderter Wale. Erneut strandeten 200 Tiere im äußersten Norden der Südinsel, nachdem dort bereits am Freitag mehr als 400 Grindwale gestrandet waren.

An der Küste Neuseelands sind erneut etwa 200 Wale gestrandet. Hunderte Helfer versuchten vergeblich, die Tiere bei Farewell Spit, einer Landzunge im äußersten Norden der neuseeländischen Südinsel, ins Wasser zurückzubringen.

Die ersten 416 Grindwale waren am Freitag an der Landzunge in der Golden Bay gestrandet. Ein großer Teil von ihnen verendete.

Heute gelang es den Helfern zunächst, etwa hundert überlebende Tiere mit der Flut wieder ins Wasser zurückzubringen. Die Wale schlossen sich jedoch einer zweiten Gruppe von rund 200 Grindwalen an, die sich ebenfalls vor der Küste versammelt hatten.

Hunderte freiwillige Helfer versuchten verzweifelt, die gestrandeten Wale zurück ins Wasser zu bringen.

Hunderte Freiwillige im Einsatz

Trotz einer Hai-Warnung wateten die Helfer tief ins Wasser, um mit einer Menschenkette eine erneute Strandung der Tiere zu verhindern. Dennoch seien 200 Grindwale bei Ebbe schließlich gestrandet, sagte der Sprecher der Naturschutzbehörde Herb Christophers. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Tiere dann vorerst sich selbst überlassen. Rund 20 Wale seien eingeschläfert worden, so die Naturschutzbehörde. An der Rettungsaktion beteiligten sich hunderte Freiwillige.

Den Rufen der gestrandeten Wale gefolgt?

An den Küsten Neuseelands stranden immer wieder Wale. Warum die Meeressäuger die Orientierung verlieren, ist unklar. Möglicherweise folgen sie einem verirrten oder kranken Tier in seichtes Gewässer. Die heute gestrandete Grindwal-Gruppe reagierte womöglich auf Rufe ihrer am Freitag gestrandeten Artgenossen, vermuten Tierschützer.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 11. Februar 2017 um 15:00 Uhr.