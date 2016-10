Kampf um irakische Stadt IS würde Fall Mossuls überstehen

Die internationale Koalition hat zunächst schneller als erwartet Erfolge im Kampf um Mossul erzielt. Doch wie ginge es für den IS nach einer Niederlage in der irakischen Stadt weiter? Terrorismusexperte Peter Neumann geht davon aus, dass die Terrormiliz dann nicht geschlagen wäre.

Im Kampf gegen den IS hat die internationale Koalition in Mossul erste Erfolge erzielt. Doch selbst wenn es den Truppen gelingt, die Stadt vom IS zu befreien, dann warten neue Herausforderungen, so Terrorismusexperte Peter Neumann vom King's College. "Dann geht es Richtung Syrien, denn das sogenannte Kalifat besteht nicht nur aus dem, was auf der Seite des Iraks passiert ist", betont er im ARD-Morgenmagazin. Das Problem dort sei, dass die internationale Koalition in Syrien nicht die Unterstützung der Regierung habe.

Peter Neumann, Extremismusforscher, mit Analyse zur Großoffensive auf Mossul

ARD-Morgenmagazin, 18.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-223613~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Aber auch im Irak könnte es nach Einschätzung von Neumann weitere Probleme geben. Jetzt eine der Kampf gegen den "Islamische Staat" die sehr unterschiedlichen Kräfte. Doch letztlich haben die Beteiligten sehr unterschiedliche, oft widerstreitende Interessen. Daher gehe es bei den Beratungen der Verteidigungsminister in der kommenden Woche in Paris auch um politische Lösungen nach einer Eroberung von Mossul.

Dabei könnte auch die Türkei ein Thema sein. Im Kampf gegen den IS sind die Kurden auch aktiv. Einerseits sei es im Interesse der Türkei, dass der "Islamische Staat" besiegt werde, andererseits sei die Türkei nicht daran interessiert, dass die Kurden gestärkt würden, so Neumann.

Der Blick in die Vergangenheit zeige: Auch nach einer Niederlage in Mossul werde der IS nicht zerstört werden. 2010 habe die Terrororganisation schon mal empfindliche Rückschläge erlitten, ohne tatsächlich zerstört zu werden.