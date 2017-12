Projekt "Neue Seidenstraße" Chinas Plan für 2049

Kurzfristig will China mit der Initiative "Neue Seidenstraße" Überkapazitäten seiner Industrie abbauen. Doch langfristig will Peking damit die Weltordnung zu seinen Gunsten beeinflussen - und hat bereits ein Ziel für das Jahr 2049 ausgegeben.

Von Daniel Satra, NDR

Als Chinas Premierminister Li Keqiang Ende November in Budapest Investitionen von zwei Milliarden Euro versprach, war das viel Geld für Ungarn. Für China war es jedoch nur ein neues Mosaikstück eines größeren Plans. Die Initiative "Neue Seidenstraße" bedeutet Investitionen von mindestens 900 Milliarden Dollar, so die Ankündigung. Damit baut China Straßen, Bahngleise, Pipelines, Kraftwerke, Telekommunikationsnetze, Häfen und Flughäfen von Asien bis nach Europa und Afrika.

Kurzfristig "Dampf ablassen"

Im Mai versammelte China Staats- und Regierungschefs zur Gipfelkonferenz "Neue Seidenstraße".

Kurzfristig sollen so Überkapazitäten aus der Zement- und Stahlindustrie einfach exportiert werden. "Dampf ablassen", nennt das Jan Gaspers vom Mercator Institut für China-Studien (MERICS). Gaspers sieht auch eine langfristige Strategie: "China will wirtschaftliche Abhängigkeit anderer Staaten schaffen und damit politische Abhängigkeit erreichen". Das gilt beispielsweise für Pakistan und Myanmar, wo China die Häfen Gwadar und Kyaukpyu für sich ausbaut. Oder für Ostafrika, wo China in Dschibuti jetzt seine erste Militärbasis im Ausland eröffnet hat.

Das gilt aber auch für Ungarn oder Griechenland. Dort gehört der Hafen Piräus seit 2016 größtenteils der Reederei COSCO. Der chinesische Staatsbetrieb hält 51 Prozent an der Reederei. Chinesische Beteiligungen gibt es mittlerweile in den Häfen Genua, Porto und Rotterdam. Chinas Investitionen in der EU sind allein im vergangenen Jahr um 77 Prozent auf mehr als 35 Milliarden Euro gestiegen.

Manche in Europa sehen China als Heilsbinger. Chinas Staatsführung feiert die "Neue Seidenstraße" als zukunftsweisend und hat das Großprojekt in der Verfassung der Kommunistischen Partei festgeschrieben.

Sendehinweis Welche Herausforderungen bringt ein Megaprojekt wie die "Neue Seidenstraße" mit sich? Und wie reagiert China auf globale Sicherheitsfragen wie die Nordkorea-Krise? Dazu sendet tagesschau24 heute Abend (Mittwoch, 6.12.) um 21:15 Uhr den Beitrag "Dialog mit China - eine Debatte über Zusammenarbeit in unsicheren Zeiten". Auf tagesschau.de können sie die Sendung bereits vorab auf englisch sehen.

"Dialog mit China - eine Debatte über Zusammenarbeit in unsicheren Zeiten" (engl.)

06.12.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-353849~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

EU-Staaten abhängig von China

Amrita Narlikar, Präsidentin des Hamburger GIGA-Instituts, mahnt jedoch: "Der zentrale Punkt ist, dass es sich hierbei nicht um eine uneigennützige Strategie handelt, sondern diese deutlich von chinesischen strategischen Interessen getrieben ist." Wie tief die Interessenpolitik Pekings mittlerweile in die EU hineinreicht, zeigt ein Ereignis im Sommer: Griechenland blockierte bei der UN eine EU-Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen in China - laut Amnesty International ein bisher einzigartiger Vorfall. Mit der Stellungnahme wollte die EU die Situation inhaftierter chinesischer Bürgerrechtler und Rechtsanwälte anprangern.

Der Europaabgeordnete Jo Leinen warnte nach Griechenlands Veto davor, "dass chinesische Investitionen in Athen nicht nur wirtschaftliche sondern auch politische Abhängigkeiten schaffen." Schon öfter sei aufgefallen, "dass EU-Mitgliedsländer, in denen China in größerem Stil investiert, sich scheuen, auch EU-Werte oder EU-Interessen gegenüber China zu vertreten", so der SPD-Politiker. Ungarn hatte sich 2016 für Peking eingesetzt, als die EU mit einer Stellungnahme Chinas Territorialansprüche im Südchinesischen Meer kritisieren wollte - entsprechend verwässert fiel die gemeinsame EU-Erklärung dann aus.

Ambitionierte Ziele

Li Keqiang sprach mit Ungarns Regierungschef Orban in Budapest.

Im Ein-Parteien-Staat China steht ein Ziel über allem: Der Machterhalt der Kommunistischen Partei. Wenn die Parteistrategen Pläne schmieden, dann tun sie das oft gleich für Jahrzehnte: 2049 wolle man weltweit größte Industrienation sein - zum 100. Geburtstag der Volksrepublik. "Solche langfristigen Strategien entwickelt nur China", sagt MERICS-Experte Gaspers. In der EU sei das für viele unbekanntes Terrain.

GIGA-Präsidentin Narlikar rät daher bei internationalen Vorstößen Chinas reaktionsbereit zu sein: "Aus der Perspektive Europas oder mancher Nachbarn Chinas wird ein Abwarten-und-Sehen-Ansatz nicht genügen. Denn wenn eine kleine Chance besteht, dass die 'Neue Seidenstraße' erfolgreich ist, wird sie das globale Gleichgewicht grundsätzlich und dramatisch zu Gunsten Chinas verändern."