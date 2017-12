Erneut sind in Tel Aviv Tausende Israelis auf die Straße gegangen, um gegen Ministerpräsident Netanyahu zu demonstrieren. Sie prangerten zudem Korruption an. Gegen den Regierungschef wird in zwei Fällen wegen des Verdachts auf Bestechung und Untreue ermittelt.

Tausende Israelis haben in den Straßen von Tel Aviv erneut gegen Korruption und für einen Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. Lokale Medien schätzten die Teilnehmerzahl des Protests auf mehr als 10.000. Kleinere Kundgebungen fanden in anderen israelischen Städten statt.

Die Demonstrationen gegen Korruption finden jede Woche statt. Die Beteiligung ist in den vergangenen Wochen rapide gestiegen, nachdem immer mehr Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu und seine politischen Verbündeten laut geworden sind. Zudem hatte die Regierungspartei ein Gesetz vorgeschlagen, dass dem Regierungschef wohl Straffreiheit garantiert hätte. Dies hatte vergangene Woche Zehntausende Menschen veranlasst, auf die Straße zu gehen. Die Regierung beugte sich daraufhin dem Druck und zog das Vorhaben weitgehend zurück.

Viele Demonstranten sind empört über die mutmaßliche Korruption der Regierung.

Ermittlungen wegen Korruption

Die Organisatoren der Proteste hoffen, mit ihrer Bewegung die Behörden dazu bringen zu können, Anschuldigungen weiterzuverfolgen, die Netanyahu letztlich aus dem Amt drängen könnten. Netanyahu wird in zwei Fällen der Korruption verdächtigt und wurde bereits mehrfach von der Polizei befragt. In einem Fall geht es um teure Geschenke wie Zigarren und Champagner, die Netanyahu und seine Frau Sara über Jahre hinweg vom israelischen Geschäftsmann und Hollywood-Produzenten Arnon Milchan erhalten haben sollen.

In dem anderen Fall geht es um eine möglicherweise widerrechtliche Vereinbarung mit dem Verleger der Zeitung "Jediot Ahronot". Netanyahu hat alle Vorwürfe abgestritten und die Anschuldigungen als Hexenjagd ihm feindlich gegenüberstehender Medien bezeichnet.