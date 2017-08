Schwere Monsun-Regenfälle in den Himalaya-Regionen Nepals und Indiens haben zu Überschwemmungen geführt. Mindestens 47 Menschen starben in Nepal, Zehntausende wurden obdachlos. Bei einem Erdrutsch in Indien kamen mindestens 45 Menschen ums Leben.

Durch Erdrutsche und Überschwemmungen sind in Nepal mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium des Landes mit. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Laut Polizei wurden mehr als 30.000 obdachlos. Viele flohen in höher gelegene Gebiete. Der Verkehr auf der wichtigsten Ost-West-Verbindung wurde von Überschwemmungen behindert.

Vorausgegangen war schwerer Monsunregen, der verschiedene Flüsse des Landes anschwellen ließ. Der Himalaya-Staat wird häufig von Naturkatastrophen heimgesucht.

Viele Tote auch durch Erdrutsch in Indien

Im Nachbarland Indien kamen mindestens 45 Menschen durch eine Schlammlawine ums Leben. Sie riss im Bundesstaat Himachal Pradesh im gebirgigen Norden des Landes zwei Busse in eine Schlucht. Auch ein Auto und ein Motorrad wurden von dem Erdrutsch erfasst.

Die Suchaktion dauerte nach Angaben der Armee noch an, da die Schlammmassen bis zu 15 Meter tief waren. Die Lawine zerstörte einen ganzen Straßenabschnitt, die voll besetzten Busse hatten dort für eine Pause angehalten. Der Vorfall ereignete sich nach Tagen starken Dauerregens, der die Erdmassen aufgelockert hatte. Auch mehrere Häuser wurden weggespült.

