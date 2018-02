Kaum eine Stadt auf der Welt ist so hell erleuchtet wie Hongkong. Aber die Neonlicht-Tradition stirbt wegen der LED-Technik langsam aus. Besuch bei einem der letzten Handwerker.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Schanghai

Die Werkstatt von Wu Chi Kai hat mit dem schrillen Leuchten und Blinken der typischen Hongkonger Neonreklamen nicht viel zu tun. Im Gegenteil: Der im Stadtteil Kwai Chung gelegene Werkstattraum ist relativ klein und dunkel.

Überall liegt Werkzeug herum, Schachteln gefüllt mit Röhrchen, Elektroden, Kabeln und Steckern. Auf dem Boden stehen einige Gasflaschen und in den Regalen liegen Dutzende Glasröhren in verschiedenen Größen.

Groß verändert hat sich die Arbeit des 51-Jährigen in den vergangenen Jahren kaum. Alles ist Handarbeit. Seine Kunden schickten ihm zuerst eine Zeichnung, schildert Wu. Er kläre dann, wie groß die Beleuchtung werden soll. Alle Größenverhältnisse der Zeichnung müssten später natürlich mit der fertigen Neon-Beleuchtung übereinstimmen.

Alles ist Handarbeit: Zeichnung und Entwurf eines Neon-Zeichens

Das Formen ist am schwierigsten

Schriftzeichen, Buchstaben oder Symbole: Welche gezeichnete Vorlage Wu auch immer vor sich hat: Das Formen der Röhren anhand der Vorlage ist immer der knifflige Part.

Wu zündet eine besonders leistungsstarke Gasflamme an. Um sie auf rund 1000 Grad Celsius zu bekommen, startet er außerdem ein Gebläse, das unablässig für Sauerstoffzufur sorgt. Vorsichtig schwenkt er die Röhre über der Flamme hin und her, bis sich das Glas dunkelrot färbt. Jetzt lässt es sich nach Belieben formen: "Sobald das Glas weich wird, biege ich es und blase vorsichtig mit dem Mund Luft in die Röhre, damit sie innen stabil bleibt und nicht zusammenfällt. Und nach 10 Sekunden wird die Stelle wieder hart."

Sobald die Röhre in Form gebracht ist, wird sie mit Gas gefüllt. Neon leuchtet rot, Argon blau. Für andere Farben werden die Röhren von innen mit Pulver beschichtet.

Erst wird die Röhre geborgen, dann mit Gas gefüllt.

Die Gesetze sind jetzt strenger

In seinen 30 Berufsjahren hat Wu schon fast alles gestaltet: von einfachen Schriftzügen bis hin zu geschwungener Schreibschrift und aufwendigen Firmenlogos. Bei allen seinen Werken handelt es sich um Unikate. Doch die Nachfrage sinkt. Das liege an den immer strengeren Gesetze fürs Bauen und Anbringen von Beleuchtungen, sagt er. Aber auch die starke Verbreitung von LEDs führe dazu, dass es immer weniger echte Neonbeleuchtung gebe.

Immer mehr alte Neonreklamen verschwinden und werden durch LED-Beleuchtungen ersetzt. Diese bestehen aus vielen kleinen kombinierten LED-Lämpchen, die dann unter einer matt-durchsichtigen Plastikblende leuchten. Das ist längst nicht so elegant und grazil wie eine Neonröhre, aber billiger in Anschaffung und verbraucht weniger Strom.

Manchmal allerdings müsse es aber eben doch das Original sein, meint Wu: "Nur echte Neon-Schriftzüge und -Logos kann man auch dreidimensional gestalten, weil sie aus einer einzelnen, stabilen Neonröhre gemacht werden. Solche Neon-Lichter kann man also nicht nur von einer, sondern von allen Seiten betrachten."

Sein Handwerk stirbt aus - aber Wu Chi Kai nimmt's gelassen.

Immer noch quirlige Straßen in buntem Licht

Noch gibt es sie in Hongkong: die berühmten flackernden und knisternden Neon-Leuchtreklamen. In unterschiedlichsten Formen und Schriftzeichen tauchen sie die engen, quirligen Straßen in buntes, warmes Licht. Aber: Es werden weniger. Wu schätzt, dass es neben ihm nur noch sechs, sieben andere Neonleuchtreklame-Macher in der früheren britischen Kolonie gibt.

"Das ist unvermeidlich!", meint Wu. Die Dinge wandelten sich nun einmal. "Natürlich bedauere ich, dass Neonlichter langsam aussterben, na klar. Aber ich kann es nicht aufhalten", sagt er.

Ausgeflackert: Hongkongs berühmte Neonlichter sterben aus

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

22.02.2018 09:36 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk Kultur am 22. Februar 2018 um 06:16 Uhr.