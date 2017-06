Russland Tausende protestieren gegen Korruption

In vielen Städten Russlands sind Tausende zum Protest gegen Korruption auf die Straße gegangen. Die Polizei nahm zahlreiche Demonstranten fest, darunter den Oppositionellen Nawalny, der zu den Protesten aufgerufen hatte.

In Russland hat die Polizei bei landesweiten Protestaktionen gegen Korruption zahlreiche Menschen festgenommen. In St. Petersberug zählten Beobachter mehr als 300 und in Moskau mehr als 400 Festnahmen.

Dieses Foto soll die Festnahme Nawalnys vor seiner Wohnung in Moskau zeigen. (Quelle: Nawalny Anti-Korruptions-Fonds)

Im sibirischen Nowosibirsk demonstrierten nach Angaben örtlicher Medien rund 3000 Menschen, im sibirischen Tomsk kamen 1000 Menschen zusammen, weitere Demonstrationen gab es in zahlreichen anderen Städten.

Schon vor Beginn der Protestaktion wurde Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Moskau festgesetzt. Die Polizei holte ihn vor seinem Haus ab. Dies teilte dessen Ehefrau auf seinem Twitter-Account mit: "Hallo. Ich bin Julia Nawalny. (...) Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen."

Alexey Navalny @navalny Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. Twitter 12.06.2017 12:25 Uhr via

Demonstration waren genehmigt - Route nicht

Nawalny hatte zu landesweiten Protesten gegen die Korruption in Russland aufgerufen. In rund 200 Städten wollten Aktivisten seinem Aufruf folgen.

Die Demonstration in Moskau war erlaubt - allerdings nur entlang einer Straße in einem Moskauer Büro-Viertel. Nawalny wollte aber ins Zentrum: vom Puschkin Platz auf der Twerskaja-Straße bis zum Kreml. Das hatten die Behörden aber nicht genehmigt.

Am Kreml fand stattdessen ein Fest statt, bei dem die Teilnehmer in historischen Militäruniformen auftraten und alte Waffen neben Sandsäcken präsentierten. Die Twerskaja-Straße war mit Lkw blockiert.

Menschen in historischen Uniformen präsentierten alte Waffen neben Sandsäcken. Lkws versperrten die Twerskaja-Straße am Puschkin-Platz, wo sich die Demonstranten versammeln wollten.

Will als Präsidentschaftskandidat antreten

Bereits im März hatte Nawalny nach einer nicht genehmigten Kundgebung gegen Korruption 15 Tage in Haft gesessen. Außer ihm wurden allein in Moskau mehr als 1000 Menschen festgenommen.

Nawalny möchte für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr kandidieren, nach zwei Prozessen wegen Betrugs ist er jedoch vorbestraft.

Nawalny tritt offen gegen den Kreml auf, erfoglreich ist er vor allem mit seinem Fonds zur Korruptionsbekämpfung. Eines seiner Videos klickten mittlerweile mehr als 20 Millionen Menschen an. Darin präsentiert der 41-Jährige Indizien dafür, dass sich Premierminister Dimitri Medwedjew mit Bestechungsgeldern Villen und Weinberge gekauft haben soll.

Aus diesem Vorwurf zog die russische Führung aber keine Konsequenzen. Deshalb rief Nawalny zu Protesten gegen Korruption auf.

Mit Informationen von Sabine Stöhr, ARD-Studio Moskau

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. Juni 2017 um 15:00 Uhr.