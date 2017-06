Unmittelbar vor Beginn einer geplanten Demonstration gegen Korruption ist der Kreml-Kritiker Nawalny festgenommen worden. Das teilte seine Ehefrau über Twitter mit. Er hatte für heute zu landesweiten Protesten in Russland aufgerufen.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist vor Beginn einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Dies teilte seine Ehefrau per Twitter mit: "Hallo. Ich bin Julia Nawalny. (...) Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen." Nawalnys Frau twitterte, die Veranstaltung werde trotz der Festnahme stattfinden. Nawalny hatte zu landesweiten Protesten gegen die Korruption in Russland aufgerufen.

Alexey Navalny @navalny Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. Twitter 12.06.2017 12:25 Uhr via

Demonstration waren genehmigt - Route nicht

Die Demonstration in Moskau war erlaubt - allerdings nur entlang einer Straße in einem Moskauer Büro-Viertel. Nawalny wollte aber ins Zentrum: vom Pushkin Platz - wie das letzte Mal - bis zum Kreml spazieren. Das hatten die Behörden nicht genehmigt.

Die Proteste begannen trotz der Festnahme. Allein im sibirischen Nowosibirsk demonstrierten nach Angaben örtlicher Medien rund 3000 Menschen, weitere Demonstrationen gab es in zahlreichen anderen Städten.

Dieses Foto soll die Festnahme Nawalnys vor seiner Wohnung in Moskau zeigen. (Quelle: Nawalny Anti-Korruptions-Fonds)

Im März hatte Nawalny nach einer nicht genehmigten Kundgebung 15 Tage in Haft gesessen. Tausende Menschen wurden festgenommen, vor allem in Moskau.

Will als Präsidentschaftskandidat antreten

Nawalny möchte für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr kandidieren und tritt offen gegen den Kreml auf, vor allem mit einem Video auf seinem Blog. Das haben mittlerweile mehr als 20 Millionen Menschen geklickt. Darin trägt der 41-Jährige Indizien dafür zusammen, dass sich Premierminister Dimitri Medwedjew mit Bestechungsgeldern Villen und Weinberge gekauft haben soll.

Aus diesem Vorwurf zog die russische Führung aber keine Konsequenzen. Deshalb rief Nawalny zu Protesten gegen Korruption auf.

Mit Informationen von Sabine Stöhr, ARD-Studio Moskau