Der spanische Doñana-Nationalpark bietet einen Lebensraum für viele tausend Tierarten. Doch Doñana ist in großer Gefahr, es fehlt Wasser. Dadurch könnte der Park auch den Titel des UNESCO-Weltnaturerbes verlieren.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

"Europas wichtigstes Feuchtgebiet - wir brauchen Dich!" So hat die Naturschutzorganisation WWF ihren Film zur Doñana-Kampagne betitelt. Der Clip zeigt imposante Luftaufnahmen der Landschaft, große Vogelschwärme, die über den Nationalpark fliegen und schließlich den berühmten Iberischen Luchs. Der ist extrem selten und hat in Doñana einen seiner letzten Lebensräume. Auch deshalb gehört der Park zum UNESCO-Weltnaturerbe.

"Doñana steht in derselben Liste wie der Yellowstone-Park und die Galapagos-Inseln. Der Park gehört zu den Natur-Ikonen weltweit", sagt Juan Carlos del Olmo, Präsident des WWF in Spanien bei der Vorstellung der Kampagne in Madrid. Seine Kollegin Eva Hernandez koordiniert das Doñana-Projekt. "Doñana trocknet aus", erzänzt sie. Die Lage sei extrem kritisch. "Wir sind an einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt!“

Der Iberische Luchs ist vom Aussterben bedroht. Seine Heimat ist der Doñana-Nationalpark.

Illegale Brunnen für die Erdbeerfelder

Zum einen regnet es in der Region immer weniger - zum anderen befinden sich rund um den Nationalpark große Flächen industrieller Landwirtschaft. Vor allem Erdbeeren werden dort angebaut, die Region ist der größte Erdbeer-Lieferant Spaniens. Um die Flächen zu bewässern, wurden in der Vergangenheit viele illegale Brunnen angelegt. Bauern bedienen sich also ohne Erlaubnis am Grundwasser.

"Es gibt mehr als 1.000 illegale Brunnen", sagt Hernandez. "Das führt dazu, dass der Grundwasserspiegel auf einem bedrohlich niedrigen Niveau ist. Im Norden und Nordwesten des Parks ist die Lage alarmierend. In den vergangenen Jahren wurde die Situation immer schlimmer."

Wo einst Wasser war, ist nur noch ausgetrocknete Erde

Ein weiteres Problem sehen die Umweltschützer in den Plänen, Erdgas-Projekte im Nationalpark auszuweiten und das Flussbett des Guadalquivir zu vergrößern. So könnten Fracht- und Kreuzfahrtschiffe den Fluss passieren, der unter anderem die Stadt Sevilla mit dem Atlantik verbindet. "Wenn man den Fluss ausbaggert, zerstört man Lebensraum für Tiere, die biologische Vielfalt, und schadet der Fischerei und dem Tourismus", warnt die Umweltschützerin.

Dämme gegen giftigen Schlick

1998 wurde ein Nebenfluss des Guadalquivir stark verschmutzt und vergiftet: Der Damm eines Rückhaltebeckens für Bergwerksabwässer einer Mine brach. In kurzer Zeit flossen mehr als fünf Millionen Kubikmeter Schlick in den Fluss. Darin waren Schwermetalle wie Zink, Blei, Kupfer, Arsen und Quecksilber enthalten. In letzter Minute wurden drei Dämme fertiggestellt, die den Schlick vom Nationalpark abhalten konnten. Die Schäden wurden auf 175 Millionen Euro beziffert. "Wir mussten überraschend feststellen, dass die Regionalregierung Andalusien die Mine wieder in Betrieb nehmen will", so Hernandez. "Das ist nicht vereinbar mit dem Schutz der vielen Tiere dort und des Nationalparks."

Der WWF fordert die Politik auf, sofort zu handeln, um größere Schäden in Doñana zu verhindern. Auf Anfrage des ARD-Studios Madrid kündigt das spanische Umweltministerium erste Schritte an. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es: "Wir unterstützen alle Maßnahmen, die zum Erhalt dieses Naturerbes beitragen. Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um ein Ausbeuten der Wasserreserven zu verhindern."

Der WWF warnt, dass Doñana andernfalls seinen Status als UNESCO-Weltnaturerbe verlieren könnte. Dann wäre Spanien das erste EU-Land mit einem Weltnaturerbe auf der roten Liste.

Spanischer Nationalpark Doñana von Dürre bedroht

O. Neuroth, ARD Madrid

17.09.2016 01:45 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.