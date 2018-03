"Genug ist genug": Einen Monat nach dem Schulmassaker von Florida haben Schüler überall in den USA der Opfer gedacht - und für schärfere Waffenrechte protestiert. Tausende zog es nach Washington.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Um kurz vor zehn Uhr Ortszeit verließen überall in den USA die Schüler und Studierenden ihre Klassenzimmer und Hörsäle. Viele versammelten sich in der Aula, andere im Sportstadion, einige sogar auf öffentlichen Plätzen vor dem Schulgebäude. Die Koordinatoren der Aktion schätzen, dass sich landesweit von Maine bis nach Hawaii mehr als 3000 Schulen und Universitäten beteiligen.

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn freute sich Jeremias, dass an seiner Highschool viel mehr als erwartet mitmachten: "Das ist absolut unglaublich. Ich hätte das nie gedacht. Wir hatten höchstens mit 1000 gerechnet. Und wir haben das ja erst seit zwei Wochen geplant."

National School Walkout: Protest gegen Waffengewalt in den USA

nachtmagazin 00:15 Uhr, 15.03.2018, E. Laschet/V. Jungels, ARD Washington







Eine Minute für jedes Opfer

Um Punkt 10 Uhr wurde zum Gedenken an die Opfer des Schulmassakers von Parkland in Florida aufgerufen: 17 Minuten - eine Minute für jedes der 17 Opfer. Schulen, die selbst schon von Schusswaffengewalt betroffen waren, gedachten auch dieser Opfer mit weiteren Schweigeminuten: "Bitte denkt jetzt an all jene Menschen, die wir verloren haben"

Während es in konservativeren Regionen meist bei stiller Trauer blieb und zusätzlich 17 Luftballons gen Himmel flogen, kam es an vielen Schulen anschließend noch zu Protestversammlungen oder Diskussionsveranstaltungen. Viele junge Amerikaner wollen, dass sich endlich etwas verändert.

Verbot von Sturmgewehren gefordert

Nicht bei allen Forderungen nach strengeren Waffengesetzen herrscht Einigkeit. Aber als kleinster gemeinsamer Nenner verlangen die meisten von der Politik ein Verbot der Sturmgewehre und bessere Sicherheitsüberprüfungen von Waffenkäufern. Mut gibt den Jugendlichen das Engagement der Schüler von Parkland. Dank ihrer Proteste kam es erstmals seit langem zu einer Verschärfung der Waffengesetze in Florida. David Hogg, einer der Schüler von Parkland und gemeinsam mit Emma Gonzalez Wortführer der Proteste, sprach heute an seiner Schule:

"Wir hätten nie gedacht, dass sich irgendetwas ändern würde. Nach Sandy Hook - nichts. Oder nach Pulse in Orlando oder nach Las Vegas. Aber jetzt wird gehandelt - und das in einem der republikanischsten Bundesstaaten!"

Vor dem Kapitol bekamen die jungen Demonstranten Unterstützung von Parlamentariern der oppositionellen Demokraten.

Für viele Jugendliche im ganzen Land sind die Schüler von Parkland zum Vorbild geworden. Dass was in Florida erreicht wurde, soll auch in anderen Bundesstaaten passieren. Was die Trump-Regierung jetzt vorschlage, reiche absolut nicht aus, findet Jessica Miller: "Es ist schwer, sich über die Reaktionen in Washington nicht aufzuregen. Aber: wir werden bald da sein!"

Schon in zehn Tagen, am 24. März wird es einen großen Protestmarsch in der Hauptstadt geben, um den Druck auf das Weiße Haus und den Kongress zu verstärken. Die Veranstalter erwarten mehr als 500.000 Teilnehmer aus dem ganzen Land.

Gedenk- und Protesttag der US-Schüler

Martin Ganslmeier, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 14. März 2018 um 11:38 Uhr.