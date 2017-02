In rund 40 Lichtjahren Entfernung haben Wissenschaftler sieben Planeten entdeckt, die in Größe und Masse mit der Erde vergleichbar sind. Mindestens drei von ihnen kreisen in einer "bewohnbaren Zone" um den Roten Zwergstern Trappist-1.

Wissenschaftler haben sieben erdähnliche Planeten aufgespürt. Sie befinden sich in etwa 40 Lichtjahren Entfernung von der Erde im Sternbild Wassermann. Laut dem Fachmagazin "Nature" sind alle sieben Planeten von Größe und Masse her mit der Erde vergleichbar.

Der Rote Zwergstern, der ungefähr die Größe des Jupiter hat, und die ihn umkreisenden Planeten wurden mit dem Teleskop "Trappist" des Europäischen Observatoriums in Chile ausfindig gemacht, nach dem der Zwergstern dann benannt wurde. Die Entdeckung sei "ohne Zweifel eine der größten" im Bereich der Planetenkunde, sagte Didier Queloz von der Universität Genf.

Drei Planeten in "bewohnbarer Zone"

Alle sieben neu gefundenen Planeten sind Gesteinsplaneten. Drei von ihnen befinden sich zudem in einem Abstand zu ihrem Stern, der als bewohnbare Zone bezeichnet wird. Dort ist es nicht zu kalt und nicht zu warm, es könnte dort flüssiges Wasser und eine Atmosphäre geben. Dies sind Voraussetzungen für Leben, wie wir es kennen. Hinweise auf solches Leben auf den Planeten haben die Forscher aber nicht.

