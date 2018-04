Weltraumteleskop TESS Die Planetenjagd hat begonnen

Der erste Start wurde noch verschoben, jetzt hat es geklappt: Das Weltraumteleskop TESS ist auf einer Falcon-9-Rakete von Cape Canaveral aus ins All gestartet. Seine Mission: die Suche nach neuen Planeten.

TESS ist zur Planetensuche ins All gestartet: Das Weltraumteleskop hob in der Nacht an Bord einer Falcon-9-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. In spätestens zwei Monaten soll der Planetenjäger in seiner Umlaufbahn angekommen sein und Daten senden.

Start zur Planetensuche ins All: Weltraumteleskop Tess

TESS folgt Kepler

TESS ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank, hat vier Kameras und beobachtet das Licht bestimmter Sterne. Wenn es kurz nachlässt, könnte das bedeuten, dass ein Planet vorbeigezogen ist. TESS könnte so kleine steinige Planeten, aber auch riesige Himmelskörper finden - und soll insgesamt ein deutlich größeres Gebiet abdecken als das Teleskop Kepler. Kepler ist seit rund neun Jahren im All, in wenigen Monaten dürfte dem Teleskop aber der Sprit ausgehen.

Mit Hilfe von SpaceX

Es ist das erste Mal, dass die NASA die Dienste von SpaceX für eine wissenschaftliche Mission in Anspruch nimmt. Bislang hatte SpaceX in erster Linie mit seinem Dragon-Frachter im Auftrag der NASA Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS gebracht. Die rund 200 Millionen Dollar teure Mission ist zunächst auf etwa zwei Jahre angelegt. Der Start war eigentlich bereits in der Nacht zum Dienstag geplant - musste dann aber verschoben werden, um zusätzliche Tests der Navigationssysteme durchzuführen.