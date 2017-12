Krawalle in Beirut, Proteste in Istanbul und scharfe Worte des türkischen Präsidenten - die umstrittene Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump sorgt weiter für Aufregung in der muslimischen Welt. Israels Premier warf dem Westen unterdessen Scheinheiligkeit vor.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel als "Terrorstaat" bezeichnet. Hintergrund ist der Streit um Jerusalem und die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Stadt als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Bei einer Rede vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in der Stadt Sivas sagte er: "Palästina ist ein unschuldiges Opfer (...) Was Israel anbelangt, das ist ein terroristischer Staat, ja, terroristisch!"

"Für Versöhnung sorgen und nicht für Chaos"

Während seines Auftritts in Sivas hetzte Erdogan gegen Israel und sprach von einem "Terrorstaat".

Trumps Jerusalem-Entscheidung habe für die Türkei keine Gültigkeit, sagte Erdogan weiter. Man werde Jerusalem nicht einem Land der "Kindermörder" überlassen. Erdogan hatte sich in den vergangenen Tagen bereits mehrfach zu dem Thema geäußert, dabei aber weniger Israel als mehr den US-Präsidenten angegriffen. Am Donnerstag etwa hatte er gesagt, Trumps Entscheidung stürze "die Welt und besonders unsere Region in einen Ring aus Feuer". Politiker sollten für Versöhnung sorgen "und nicht für Chaos", sagte Erdogan, der im eigenen Land hart gegen alle Kritiker vorgeht.

Der türkische Präsident hat zurzeit turnusmäßig den Vorsitz der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) inne, einem Zusammenschluss von 57 Staaten, der sich als "die kollektive Stimme der muslimischen Welt" versteht. Wegen der Jerusalem-Krise hatte Erdogan einen OIC-Sondergipfel einberufen, dessen Gastgeber er am kommenden Mittwoch in Istanbul sein wird.

Großdemonstration in Istanbul

In mehreren überwiegend islamisch geprägten Staaten gab es erneut Proteste gegen die Trump-Entscheidung - unter anderem in der Türkei und im Libanon. Im Istanbuler Stadtteil Yenikap versammelten sich zahlreiche Demonstranten im Istanbuler Stadtteil Yenikapi, um gegen die Anerkennung Jerusalems durch die USA zu demonstrieren. Verlässliche Angaben über die Zahl der Teilnehmer gibt es bislang nicht.

Demonstration in Istanbul gegen die Jerusalem-Entscheidung. Die Teilnehmer forderten unter anderem die Anerkennung Palästinas als Staat.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas und Wasserwerfern gegen libanesische und palästinensische Protestierende vor. Sie hatten in der Nähe der US-Botschaft demonstriert. Einige verbrannten israelische und US-amerikanische Flaggen.

In Jerusalem wurde ein Israeli bei einer Messer-Attacke schwer verletzt. Er war am Busbahnhof von einem unbekannten Mann angegriffen worden. Ob es einen Zusammenhang mit der wegen der Trump-Entscheidung besonders aufgeheizten Stimmung gibt, ist nicht klar. Ähnliche Angriffe hatte es in Jerusalem in der Vergangenheit mehrfach gegeben - auch schon vor der Trump-Entscheidung.

Netanyahu: "Doppelmoral" in Europa

Auch aus Europa war Trump für die Anerkennung Jerusalems scharf kritisiert worden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warf den Europäern in diesem Zusammenhang "Scheinheiligkeit" vor. Während die Europäer Trump kritisierten, seien ihm keine "Verurteilungen" aus Europa von palästinensischen Raketenabschüssen auf israelisches Gebiet bekannt geworden. "Obwohl ich Europa respektiere, bin ich nicht bereit, von dieser Seite Doppelmoral hinzunehmen", sagte Netanyahu.

Erneute Mahnung des Papstes

Auch der Papst meldete sich erneut zu Wort: Es sei "absolut notwendig", den gegenwärtigen Status von Jerusalem aufrechtzuerhalten. Jerusalem sei eine "Heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime auf der ganzen Welt". Nur eine von Israelis und Palästinensern erzielte Verhandlungslösung könne im Nahen Osten "einen stabilen und dauerhaften Frieden zwischen zwei Staaten mit international anerkannten Grenzen garantieren", erklärte der Papst.