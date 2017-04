Eigentlich sollten sie sich um 16 Uhr treffen - doch nun hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu sein Gespräch mit Außenminister Gabriel in Jerusalem abgesagt. Der Grund: Gabriel hatte sich mit regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen getroffen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sein Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel in Jerusalem kurzfristig abgesagt. Das teilte Gabriel mit. Hintergrund ist ein Treffen des Außenministers mit Vertretern von regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen.

Gabriel müsse sich entscheiden, so Netanyahu vor Absage des Termins: Entweder könne Gabriel linke Organisation treffen oder ihn. Beides gehe nicht.

Netanyahu hatte seine Position zuletzt im Februar deutlich gemacht, als der belgische Ministerpräsident Charles Michel ebenfalls Menschenrechtler in Israel getroffen hatte. Danach wurde der belgische Botschafter einbestellt.

"Das ist Vogel-Strauß-Politik"

Außenminister Sigmar Gabriel mit Yehudit Oppenheimer, der Direktorin der Menschenrechtsorganisation Ir Amin

Die Vorsitzende der kleinen linken Meretz-Partei in Israel, Zahava Gallon, hält das Vorgehen für falsch. Das Ultimatum an Gabriel missbrauche die israelischen Außenbeziehungen für "eine Vogel-Strauß-Politik". Man dürfe den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müsse über Siedlungen und die Besatzung reden.

Die Regierung hält dagegen

Mitglieder der Regierung halten dagegen. Die stellvertretende Außenministerin Hotovely rechtfertigte die diplomatische Drohung: Es handele sich um Organisationen, die den Namen Israels weltweit beschmutzen und deren Aussagen oft auf Lügen beruhten. "Wir erwarten von unseren Freunden in der Welt diesbezüglich ein sensibles Verhalten", so Hotovely.

Unterstützung erhält Netanyahu auch von seinem früheren Verteidigungsminister Moshe Ya’alon, der klagte: Die Einmischung Europas in diese Dinge überschreite eine rote Linie in den Beziehungen zwischen Staaten.

Mit Material von Torsten Teichmann, ARD-Studio Tel Aviv