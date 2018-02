Jedes Jahr im Februar wird Murmeltier Phil aus seinem Bau gezogen und ins Morgenlicht gehalten. Sieht der Nager seinen Schatten, bleibt es kalt, so die Legende.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Es war bitterkalt am frühen Morgen im Wald bei Punxsutawney: Trotzdem waren Tausende gekommen, um dabei zu sein, wenn Murmeltier Phil seine Vorhersage gibt. Sie harrten aus bei minus zwölf Grad Celsius. Wie in jedem Jahr gab es eine lange Party, mit Musik und Feuerwerk. Der Höhepunkt: Zum Sonnenaufgang wurde Phil aus seiner Höhle geholt und nach seiner Vorhersage gefragt.

Prophezeiung auf Murmeltierisch

Das Ritual ist seit über 130 Jahren eingeübt: Der "Innere Zirkel" kümmert sich um das Murmeltier, gesetzte Herren mit Frack und Zylinder. Der Legende nach erzählt Phil dem Präsidenten auf Murmeltierisch, ob er seinen Schatten gesehen hat oder nicht. Dann wird das Ergebnis verkündet, in Reimform: "Meine Vorhersage ist nicht Blei, sondern Gold: Ich sehe meinen königlichen Schatten!"

Das bedeutet, es gibt sechs Wochen mehr Winter. Die frierenden Zuschauer nahmen das mit Applaus und Buh-Rufen auf.

Der Murmeltiertag im Wald bei Punxsutawney (unkommentiert)

02.02.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-373357~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Phil lag oft daneben

Ob die Vorhersage stimmt, ist offen: Im vergangenen Jahr hatte Phil ebenfalls einen langen Winter vorhergesagt - dann kam der Frühling aber früher als gedacht. Die US-Wetterbehörde hat die Vorhersagen des Murmeltiers der vergangenen Jahrzehnte analysiert und bescheinigt, dass es in der Mehrheit der Jahre daneben lag.

Phils Beschützer in Punxsutawney weisen solche Vorwürfe immer zurück: Aus ihrer Sicht liegt das Murmeltier immer richtig. Allerdings gibt es seine Vorhersage in der Sprache Murmeltierisch an die Menschen weiter - da könne es schon mal zu Übersetzungsfehlern kommen.

Gebannt verfolgen die Zuschauer Phils Vorhersage. Einige Murmeltierfans bitten den Nager um einen schnellen Frühling.

Murmeltierorakel hat lange Tradition

Phil in Punxsutawney ist nicht das einzige Murmeltier in den USA, dass das Wetter vorhersagt: In New York gibt es zum Beispiel "Staten Island Chuck". Er hat auch seine Vorhersage abgegeben und widerspricht Phil: Chuck sagte, es gebe einen frühen Frühling.

Es ist unklar, woher die Tradition kommt, Murmeltiere nach dem Wetter zu fragen. In Punxsutawney fand das Event jetzt zum 132. Mal statt. Die Organisatoren pflegen viele Legenden: So ist Phil bereits über 130 Jahre alt und wird durch ein Elixier jung gehalten. Weltweit bekannt wurde die Tradition durch den Film "...und täglich grüßt das Murmeltier", der vor 25 Jahren in die Kinos kam.

Groundhog Day - das Murmeltier hat orakelt: Sechs Wochen mehr Winter

Jan Bösche, ARD Washington

02.02.2018 16:37 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA