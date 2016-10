Mossul ist die letzte Bastion der IS-Terrormiliz im Irak. Die nun angelaufene Militäroperation dort war seit Monaten erwartet worden. Wird sie ein Erfolg, wäre der IS im Irak militärisch weitestgehend besiegt. Kurdische Kämpfer melden erste Erfolge.

Nach dem Beginn der Großoffensive auf die nordirakische IS-Hochburg Mossul melden die Angreifer erste Erfolge. Kurdische Peschmerga-Kämpfer nahmen nach eigenen Angaben rund 40 Kilometer östlich von Mossul sieben Dörfer ein. Darüber hinaus hätten die Kämpfer die Hauptstraße in Richtung der kurdischen Regionalhauptstadt Erbil unter ihre Kontrolle gebracht.

Irakische Sicherheitskräfte hatten zuvor im Schutze der Nacht nach monatelangen Vorbereitungen die Militäroperation begonnen. Eine breite Allianz aus Angreifern soll die Großstadt von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) befreien. Sollte dies tatsächlich gelingen, wären die Extremisten im Irak militärisch weitestgehend besiegt. Die US-Regierung sprach von einem "entscheidenden Moment" im Kampf gegen den IS.

Offensive auf IS-Hochburg Mossul

Kräfte der irakischen Armee und Polizei hatten in den vergangenen Wochen und Tagen im Umland von Mossul Stellung bezogen. Unterstützt werden sie bei der Offensive von kurdischen Peschmerga-Kämpfern, die aber nicht in die Stadt eindringen sollen. Auch lokale sunnitische Milizen sollen an dem Angriff beteiligt werden. Nach Medienberichten zählen zu der Allianz rund 30.000 Kämpfer. Die von den USA geführte internationale Koalition fliegt Luftangriffe gegen den IS.

In Mossul und im Umland sollen sich rund 4000 IS-Kämpfer aufhalten. Diese haben laut verschiedenen Berichten in der Stadt tiefe Gräben und ein Tunnelsystem ausgehoben, um sich zu verteidigen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Straßen und Gebäude mit Sprengfallen versehen sind, was einen Vormarsch auf die Stadt erschweren könnte.

Warnung vor Fluchtwelle

Hilfsorganisationen sehen durch die Offensive jedoch mehr als eine Millionen Zivilisten in Gefahr und fordern für diese sichere Fluchtwege. Nach Angaben der Vereinten Nationen droht eine humanitäre Katastrophe. Rund 1,5 Millionen Einwohner seien durch die aufziehenden schweren Kämpfe akut gefährdet, warnte UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder seien dem Risiko ausgesetzt, von Extremisten des IS als lebende Schutzschilder missbraucht zu werden. Heckenschützen könnten wahllos Zivilisten töten. O'Brien betonte, dass die UN und ihre Partner Vorbereitungen für eine große Flüchtlingsbewegung getroffen hätten. Laut UN-Funktionären könnte es Wochen oder Monate dauern, um Mossul vom IS zu befreien.

Die Militäroffensive auf die Stadt Mosul in Nordirak läuft. Die UN warnen vor einer neuen Flüchtlingswelle.

Wie aus Dokumenten des Militärs hervorging, sollten noch vor der Abenddämmerung Zehntausende Flugblätter über Mossul abgeworfen werden. Darin werde der Bevölkerung erklärt, dass der Vormarsch samt Luftangriffen keine Zivilisten zum Ziel habe. Die Einwohner sollten zu Hause bleiben und sich von bekannten Orten der radikal-islamischen Kämpfer fernhalten.

"Stunde des Sieges gekommen"

Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi erklärte in einer kurzen Fernsehansprache, die "Stunde des Sieges" sei gekommen. Er rief die Bürger von Mossul dazu auf, mit den irakischen Streitkräften zu kooperieren. Der IS hatte bei seinem Einmarsch in Mossul vor mehr als zwei Jahren unter der Bevölkerung Rückhalt gefunden. "Sehr bald werden wir unter Euch sein, um die irakische Flagge zu hissen", sagte Al-Abadi. 2016 werde das Jahr sein, in dem der IS besiegt werde.

Mossul ist die letzte Bastion des IS im Irak. Die Millionenstadt unweit der Grenze zur Türkei steht seit Juni 2014 unter Kontrolle der Extremisten. Von Mossul aus überrannte der IS weite Teile des Landes. Inzwischen hat er viele dieser Gebiete wieder eingebüßt. Im Nachbarland Syrien beherrscht die sunnitische Miliz jedoch weiter große Landstriche, steht dort aber ebenfalls unter Druck. Die IS-Miliz erlitt erst am Wochenende eine symbolträchtige Niederlage, als die Stadt Dabik an von der Türkei unterstützte syrische Rebellen fiel.

